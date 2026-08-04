Afogamento: os pontos mais perigosos para banho no DF e Entorno

A busca por refúgio e lazer em rios, cachoeiras e no Lago Paranoá é constante em Brasília e no Entorno. No entanto, o que deveria ser um momento de diversão pode se transformar em tragédia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) alerta para os riscos permanentes de afogamento e mapeou os locais que exigem maior atenção dos banhistas.

O perigo muitas vezes está escondido sob a aparência de águas calmas. Variações súbitas de profundidade, correntezas, pedras escorregadias e outros fenômenos naturais são as principais causas de acidentes. Mesmo nadadores experientes podem ser surpreendidos por essas condições adversas.

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Com base nos registros de ocorrências, a corporação destaca que a maioria dos casos envolve imprudência ou desconhecimento das características do local. O consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água e a subestimação dos próprios limites físicos também são fatores de risco recorrentes.

Pontos que exigem atenção máxima

Embora todo ambiente aquático natural ofereça riscos, alguns lugares no DF e Entorno concentram um histórico maior de acidentes. A lista de pontos críticos inclui tanto áreas de livre acesso quanto locais dentro de parques e propriedades privadas.

Poço Azul (Brazlândia): famoso pela beleza, o local é traiçoeiro devido à profundidade que aumenta abruptamente e à água muito fria, que pode causar choque térmico e cãibras.

Lago Paranoá : especialmente na área da Ponte JK e próximo às barragens, onde a correnteza e o tráfego de embarcações aumentam o perigo.

Salto do Tororó (Santa Maria): as pedras lisas ao redor da queda d'água são um convite a escorregões e quedas em áreas de correnteza.

Rio Descoberto: em toda a sua extensão, o rio apresenta pontos com forte correnteza e poços fundos, que podem arrastar banhistas.

Cachoeiras do Entorno: locais como o Salto do Itiquira (Formosa-GO) e a Chapada Imperial (Planaltina-GO) exigem atenção especial. Durante a temporada de chuvas (outubro a abril), são suscetíveis ao fenômeno da cabeça d'água, quando o volume do rio aumenta de forma súbita e violenta devido a chuvas na nascente.

Como se prevenir

Adotar um comportamento preventivo é a forma mais eficaz de garantir a segurança durante o lazer. Os bombeiros reforçam recomendações simples que podem salvar vidas e evitar acidentes graves em ambientes aquáticos.

Evite nadar sozinho. Sempre procure locais onde haja outras pessoas por perto.

Não entre na água após consumir bebidas alcoólicas ou fazer uma refeição pesada.

Verifique a profundidade do local antes de mergulhar de cabeça.

Respeite as placas de sinalização de perigo e as orientações de guarda-vidas.

Em caso de emergência, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.