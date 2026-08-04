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Afogamento: os pontos mais perigosos para banho no DF e Entorno

Riscos em rios e cachoeiras existem o ano todo; bombeiros alertam para os locais que exigem mais atenção dos banhistas em Brasília

Pôr do sol no Lago Paranoá - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Pôr do sol no Lago Paranoá - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A busca por refúgio e lazer em rios, cachoeiras e no Lago Paranoá é constante em Brasília e no Entorno. No entanto, o que deveria ser um momento de diversão pode se transformar em tragédia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) alerta para os riscos permanentes de afogamento e mapeou os locais que exigem maior atenção dos banhistas.

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O perigo muitas vezes está escondido sob a aparência de águas calmas. Variações súbitas de profundidade, correntezas, pedras escorregadias e outros fenômenos naturais são as principais causas de acidentes. Mesmo nadadores experientes podem ser surpreendidos por essas condições adversas.

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Com base nos registros de ocorrências, a corporação destaca que a maioria dos casos envolve imprudência ou desconhecimento das características do local. O consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água e a subestimação dos próprios limites físicos também são fatores de risco recorrentes.

Pontos que exigem atenção máxima

Embora todo ambiente aquático natural ofereça riscos, alguns lugares no DF e Entorno concentram um histórico maior de acidentes. A lista de pontos críticos inclui tanto áreas de livre acesso quanto locais dentro de parques e propriedades privadas.

  • Poço Azul (Brazlândia): famoso pela beleza, o local é traiçoeiro devido à profundidade que aumenta abruptamente e à água muito fria, que pode causar choque térmico e cãibras.

  • Lago Paranoá: especialmente na área da Ponte JK e próximo às barragens, onde a correnteza e o tráfego de embarcações aumentam o perigo.

  • Salto do Tororó (Santa Maria): as pedras lisas ao redor da queda d'água são um convite a escorregões e quedas em áreas de correnteza.

  • Rio Descoberto: em toda a sua extensão, o rio apresenta pontos com forte correnteza e poços fundos, que podem arrastar banhistas.

  • Cachoeiras do Entorno: locais como o Salto do Itiquira (Formosa-GO) e a Chapada Imperial (Planaltina-GO) exigem atenção especial. Durante a temporada de chuvas (outubro a abril), são suscetíveis ao fenômeno da cabeça d'água, quando o volume do rio aumenta de forma súbita e violenta devido a chuvas na nascente.

Como se prevenir

Adotar um comportamento preventivo é a forma mais eficaz de garantir a segurança durante o lazer. Os bombeiros reforçam recomendações simples que podem salvar vidas e evitar acidentes graves em ambientes aquáticos.

  • Evite nadar sozinho. Sempre procure locais onde haja outras pessoas por perto.

  • Não entre na água após consumir bebidas alcoólicas ou fazer uma refeição pesada.

  • Verifique a profundidade do local antes de mergulhar de cabeça.

  • Respeite as placas de sinalização de perigo e as orientações de guarda-vidas.

  • Em caso de emergência, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 04/08/2026 21:57 / atualizado em 04/08/2026 21:59
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