Vídeo: Homem tenta matar mulher e é baleado pela PM no DF

Homem tenta matar mulher e é baleado na perna pela PM no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem suspeito de agredir a companheira e o próprio filho foi baleado por um policial militar após avançar contra a equipe com uma chave de fenda, na madrugada desta quarta-feira (5/8), no Riacho Fundo. O caso ocorreu durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica.

De acordo com informações preliminares, vizinhos acionaram a Polícia Militar ao denunciarem que uma mulher e uma criança estavam sendo agredidas pelo pai, que estaria sob efeito de drogas.

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Ao chegar ao local, um policial conversava com a vítima quando o suspeito saiu da residência armado com uma chave de fenda. Segundo o relato, ele avançou em direção à mulher e ao militar.

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Diante da ameaça, o policial recuou e efetuou um disparo que atingiu a perna do agressor.

O homem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e foi encaminhado ao Hospital de Base.



O policial e as vítimas foram levados à 27ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O estado de saúde do suspeito não havia sido informado até a última atualização. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da ocorrência.