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ELEIÇÕES 2026

Correio/Opinião: Jaqueline Silva lidera pesquisa espontânea para distrital

Consulta espontânea da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política mostra liderança de aliada do ex-governador Ibaneis Rocha. Em segundo lugar, o deputado Chico Vigilante (PT)

Jaqueline Silva (MDB) lidera nas lembranças espontâneas para distrital, com 2,7% - (crédito: CLDF)
Jaqueline Silva (MDB) lidera nas lembranças espontâneas para distrital, com 2,7% - (crédito: CLDF)

Se as eleições para deputado distrital fossem hoje, a deputada distrital Jaqueline Silva (MDB) seria a mais votada, segundo aponta a segunda rodada da consulta espontânea da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política. Aliada do ex-governador Ibaneis Rocha, a distrital, que é comerciante, nascida no Gama e moradora de Santa Maria aparece como a preferida de 2,7% dos entrevistados pela pesquisa.

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Em segundo lugar, o deputado Chico Vigilante (PT) conta com 1,7% das intenções de votos. Na sequência, a pesquisa registra a força do líder do governo de Celina Leão na Câmara Legislativa, o deputado Pepa (PP), que soma 1,4%.

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O deputado distrital Max Maciel (PSol), que disputa o segundo mandato, aparece com 1,1% das intenções de votos. Cotado para disputar a presidência da Câmara Legislativa, caso seja reeleito, o deputado Eduardo Pedrosa (União) também aparece com 1,1%, para a disputa ao terceiro mandato. Ambos estão quase empatados com o deputado Joaquim Roriz Neto (PL), que é citado por 1%.

Da área do setor produtivo, o deputado Rogério Negreiros (Podemos), ex-líder do governo Ibaneis, conta com 0,7% das intenções de votos. Na sequência, os entrevistados preferiram Fábio Félix (PSol), com 0,7%, mas ele é candidato a deputado federal.

Martins Machado (Republicanos), da Igreja Universal, tem 0,6%; e Hermeto (MDB), que tem base na Polícia Militar e foi o último líder do governo Ibaneis na Câmara Legislativa, é lembrado por 0,5%. Entre os entrevistados, 62,2% não souberam responder.

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Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Por Ana Maria Campos
postado em 05/08/2026 01:01 / atualizado em 05/08/2026 01:09
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