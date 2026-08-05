Ricardo Cappelli faz pedido público ao PT indicar vice em sua chapa

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Ricardo Cappelli, divulgou, nesta quarta-feira (5/8), um vídeo em suas redes sociais pedindo publicamente ao Partido dos Trabalhadores que indicasse um candidato a vice-governador em sua chapa.

No pronunciamento, ele fala sobre prioridades de partidos e faz o apelo pela unidade. "Desde o início desse processo, o PT, esse partido que respeito muito e tem uma militância extraordinária, deixou claro que a sua prioridade era a eleição da grande deputada Erika Kokay ao Senado. O PDT deixou claro que a prioridade é a reeleição de Leila do Vôlei para o Senado e o PSol deixou claro que a sua prioridade é a eleição de Fábio Félix deputado federal", elencou.

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"Eu quero fazer um apelo pela unidade das forças progressistas no Distrito Federal. Hoje é o último dia das convenções e ainda é possível construir a nossa unidade", afirmou Cappelli. "Para isso, é importante que todos os partidos tenham espaço na chapa majoritária. Não é razoável que o mesmo partido ocupe duas posições centrais na chapa majoritária. Por isso, reafirmo meu apelo ao PT para que indique um candidato a vice-governador na minha chapa", continuou.

Cappelli disse ainda que a aliança 'é o melhor para a eleição do presidente Lula e o melhor caminho para derrotar o avanço da extrema direita no Distrito Federal'. Procurado pela reportagem, o PT ainda não se manifestou sobre o apelo de Cappelli. O espaço segue aberto. A convenção do partido está marcada para a noite desta quarta-feira (5/8).