Líder na pesquisa Correio/Opinião, Celina afirma que seguirá trabalhando pelo DF

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), comemorou, em publicação nas redes sociais, o resultado da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada nesta quarta-feira (5/8), que a coloca na liderança da disputa pelo Palácio do Buriti, com 32,4% das intenções de voto. Na primeira rodada do levantamento, publicado em 17 de junho, Celina tinha 27,8% das intenções de voto.

Na postagem, Celina afirmou ter recebido o resultado "com gratidão, humildade e ainda mais responsabilidade". "Pesquisa pra mim é uma bússola. Ela mostra que estamos no caminho certo, mas também lembra que ainda há muito por fazer. E é por isso que sigo do mesmo jeito: ouvindo, trabalhando e enfrentando os problemas de frente", escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A governadora concluiu a publicação afirmando que continuará dedicada à administração do Distrito Federal. "Porque problema não se esconde. Se enfrenta! Vou continuar com os pés no chão, a garra de sempre e o coração voltado pra cuidar do DF", destacou.

A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026.