Pesquisa Correio/Opinião: 51,9% aprovam gestão de Celina Leão

A segunda rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política registrou um aumento da avaliação positiva da maneira como a governadora Celina Leão (PP) administra o Distrito Federal. Neste momento, ela conta com 51,9% de aprovação do governo, contra 33,7% de reprovação.

Entre os entrevistados pela pesquisa que foi a campo entre 30 de julho e 01 de agosto em 31 regiões administrativas do DF, 33,7% desaprovam a gestão, 2,1% não responderam e 12,3% não souberam avaliar.

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Há um mês e meio, em 17 de junho, quando foi divulgada a primeira rodada da pesquisa encomendada pelo Correio Braziliense, Celina tinha 45,7% de aprovação e 31,9% de reprovação, sendo que 19,3% não souberam dar uma resposta e 3,1% preferiram não responder.

aprovacao celina (foto: Valdo Virgo)

Desde que assumiu o governo em abril, Celina trabalha com dois principais focos: resolver os problemas da saúde pública e encontrar uma forma de socorro ao Banco de Brasília (BRB), abatido pelas operações fraudulentas com o Banco Master que causaram prejuízos bilionários. Em meio a uma pré-campanha, ela também se tornou alvo de ataques de adversários que estão no páreo para sucedê-la.

Mesmo assim, a aprovação do governo cresceu acima da margem de erro, de 3,3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 8,2% consideram ótima a avaliação de Celina. Em 17 de junho, eram 6,5%. Para 24%, é boa. Na primeira rodada, eram 22,8%.

Para 35%, o governo é regular. Em junho, 38% avaliavam assim. Entre os que veem problemas, 7,3% avaliam como um trabalho ruim e 16,2%, como péssimo. Antes, eram 6,6% e 14,9%, respectivamente.

Longe de Ibaneis

Celina Leão assumiu o governo em 30 de março, com a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB). Ele deixou o cargo para atender à legislação eleitoral que determina a desincompatibilização para quem está no Executivo e vai disputar cargos públicos no Legislativo. O ex-governador pretendia concorrer ao Senado, mas foi atropelado pelo escândalo Master-BRB, que derrubou os índices de aprovação de votos de um governo reeleito em primeiro turno quatro anos antes.

Mas Celina se desvinculou de Ibaneis. Já no discurso de posse, na Câmara Legislativa, defendeu que os responsáveis pelo prejuízo do BRB fossem punidos. Também vem trabalhando para recuperar o banco que é tão importante para a cidade. A segunda rodada da pesquisa indica que a governadora tem conseguido convencer grande parte da população não apenas de sua desvinculação pessoal com a crise, como também de sua intenção de resolver o problema. Ela começa a campanha com uma bom percentual de aprovação e uma frente ampla de partidos.