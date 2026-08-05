Cappelli celebra crescimento em pesquisa Correio/Opinião e confia em aliança com PT

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSB, Ricardo Cappelli, subiu de sétimo lugar para o quarto na pesquisa de intenções de voto Correio/OPINIÃO Inteligência Política. Na primeira pesquisa, publicada em 17 de junho, o candidato estava com 1,7% das intenções de voto. No segundo levantamento, divulgado nesta quarta-feira (5/8), Cappelli aparece com 4,3%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos.

"Eu fui o único que cresceu 150% entre uma pesquisa e outra. Estou crescendo mais do que os outros", disse ao Correio. Cappelli divulgou, nesta quarta-feira (5/8), um vídeo em suas redes sociais pedindo publicamente ao Partido dos Trabalhadores que indicasse um candidato a vice-governador em sua chapa.

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À reportagem, ele afirmou que uma chapa com Leandro Grass candidato a vice-governador poderá ser promissora. "É natural que todos os partidos tenham espaço. E eu tenho a plena convicção de que eu tenho capacidade de ampliar o diálogo", ressaltou. "Eu tenho excelente relação com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Eu converso com setores de centro, com setores de centro-direita, setores onde o PT tem mais dificuldade", completou.