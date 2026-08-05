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ELEIÇÕES 2026

Correio/Opinião: "Eleição ainda está em construção", diz Paula Belmonte

A candidata ao governo do Distrito Federal pelo PSDB ficou em quinto lugar na última pesquisa estimulada, com 3,5% das intenções de voto. Na primeira pesquisa, divulgada em 17 de junho, a deputada distrital estava em sexto lugar, com 2,9%.

Deputada distrital é pré-candidata do PSDB ao Governo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Deputada distrital é pré-candidata do PSDB ao Governo - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PSDB, Paula Belmonte, afirmou estar confiante no crescimento das intenções de voto. Paula ficou em quinto lugar, com 3,5%, na última pesquisa estimulada Correio/Opinião Inteligência Política, divulgada nesta quarta-feira (5/8). Na primeira pesquisa, divulgada em 17 de junho, ela estava em sexto lugar, com 2,9% na estimulada. 

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"Estamos no início da campanha e a pesquisa confirma algo que sentimos todos os dias nas ruas: a eleição ainda está em construção e há um enorme espaço para o debate de propostas", disse Paula ao Correio. "Entre os dados levantados, o mais importante para mim é que a população quer discutir saúde, educação, segurança e o cuidado com as pessoas. É exatamente isso que estamos apresentando ao Distrito Federal. Tenho convicção de que, à medida que os eleitores conhecerem nosso projeto de governo e nossa trajetória, essa candidatura continuará crescendo", completou.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. 

 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 05/08/2026 18:44
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