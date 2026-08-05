Correio/Opinião: Samara Mineiro sobe para 6º lugar e se coloca como alternativa

A candidata ao Governo do Distrito Federal Samara Mineiro, da Unidade Popular (UP), afirmou que sua candidatura representa a possibilidade de "um governo diferente das últimas décadas no Distrito Federal". A declaração foi feita após a divulgação da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, nesta quarta-feira (5/8), que a coloca na sexta posição na disputa pelo Palácio do Buriti, com 0,9% das intenções de voto. Na primeira rodada do levantamento, Samara aparecia em oitavo lugar, com 1,5% (atrás de Izalci e Reguffe, que não estão nesta pesquisa) .

Ao comentar o resultado, a candidata criticou a atual gestão do GDF e avaliou a liderança da governadora Celina Leão (PP), que aparece com 32,4% das intenções de voto. "Apesar de a Celina ainda aparecer em primeiro, avaliamos que ela não deve sustentar essa colocação", afirmou.

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Samara destacou o crescimento da Unidade Popular (UP), partido pelo qual disputa o governo do Distrito Federal. Segundo ela, a legenda, registrada em 2019, tem ampliado sua presença no cenário político local e nacional. "A UP foi construída com a força dos movimentos populares e apresenta propostas ousadas, que defendem os interesses do povo e enfrentam os privilégios das elites bilionárias do Distrito Federal", declarou.

A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026.

