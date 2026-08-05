Correio/Opinião: "Agora começa a campanha para valer", diz Arruda

"Eu não brigo com números. Estou feliz de, depois de tantos anos, ser lembrado tão positivamente", comentou José Roberto Arruda - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

O ex-governador do Distrito Federal e atual candidato José Roberto Arruda (PSD) analisou como positivo o resultado da última pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política, divulgada nesta quarta-feira (5/8). No levantamento, Arruda aparece em segundo lugar tanto na pesquisa estimulada (24%) quanto na espontânea (8,9%), atrás apenas da governadora Celina Leão (PP) em ambos os cenários. A diferença entre a governadora e Arruda aumentou entre a última pesquisa, realizada em 17 de junho, e o novo levantamento. Na primeira, a diferença foi de 4,3 pontos percentuais. Na mais recente, foi de 8,4%.

"Eu não brigo com números. Estou feliz de, depois de tantos anos, ser lembrado tão positivamente. Considerando que o campo foi feito antes da convenção e ainda havia dúvida se eu seria candidato, o resultado foi ótimo. Agora, começa a campanha para valer", disse à reportagem.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-04077/2026. Foram consultados 1.109 moradores de 31 regiões administrativas do Distrito Federal. A margem de erro da pesquisa, que foi a campo entre 30 de julho e 1º de agosto, é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos.