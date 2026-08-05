Série gravada no DF e no Entorno terá pré-estreia em paróquia de Luziânia (GO)

Elenco e equipe da série Uma Luz no Meio do Caminho durante gravações - (crédito: Divulgação )

Por Brunna Ramos* - Uma produção audiovisual feita por moradores do Entorno do Distrito Federal chegará ao público ainda neste mês de agosto. A série Uma luz no meio do caminho terá pré-estreia em 22 de agosto, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Ingá, em Luziânia (GO). O evento contará com a exibição dos dois primeiros episódios e a presença do elenco e da equipe de produção para atendimento à imprensa.

Gravada entre dezembro de 2025 e este ano, a série foi produzida em cidades do Entorno de Brasília, como Jardim Ingá, Valparaíso de Goiás, Luziânia e Cidade Ocidental, além de pontos conhecidos da capital federal, entre eles o Parque da Cidade e o Setor Bancário Sul. A obra reúne cerca de 30 personagens, interpretados por integrantes de comunidades paroquiais da região.

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Com sete episódios a trama acompanha os jovens Lívia e Pedro, que se conhecem por acaso e desenvolvem uma relação marcada por desafios, descobertas e pela busca da espiritualidade. Enquanto Pedro procura conduzir a vida com base na fé, Lívia, uma skatista de personalidade livre, passa por um processo de transformação ao longo da narrativa. O enredo também explora conflitos familiares, amizades, relacionamentos e segredos do passado.

Segundo os organizadores, a proposta da série é abordar temas ligados à esperança, ao perdão e à perseverança diante das dificuldades do cotidiano. A produção destaca ainda a devoção católica, com referências ao terço e à Nossa Senhora Aparecida, elementos centrais na construção da história.



Ações sociais e religiosas

Além da produção audiovisual, o projeto promove ações sociais e religiosas. Uma das iniciativas desenvolvidas nos bastidores foi a campanha “Doe Sangue, Salve Vidas”, realizada em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília, com o objetivo de incentivar a doação de sangue. O grupo também organiza encontros de oração, adorações e atividades comunitárias que reúnem elenco, familiares e apoiadores.

Para o ator Bruno Henrique, protagonista da série, a experiência foi marcante. “Essa série foi uma luz no meio do meu caminho realmente, porque foi graças a ela que eu percebi que não estava sozinho sempre, que eu tinha amigos com quem poderia contar”, relatou, em entrevista divulgada pela produção.

Já a atriz Yasmim Mascarenhas destacou a oportunidade de atuar em um projeto audiovisual da região. “Foi uma experiência incrível. Desde pequena eu tinha vontade de participar de algo assim. Se pudesse, viveria tudo novamente”, afirmou.

A série deve ser lançada em plataformas digitais após a pré-estreia. A expectativa dos organizadores é ampliar o alcance da produção e fortalecer iniciativas audiovisuais independentes desenvolvidas no Entorno do Distrito Federal.

Serviço

Pré estreia - Uma luz no meio do caminho

Data: 22 de agosto

Hora: 19h

Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim Ingá - Luziânia (GO)

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti