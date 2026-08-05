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CINEMA e fé

Série gravada no DF e no Entorno terá pré-estreia em paróquia de Luziânia (GO)

Produção filmada em cidades do Entorno e no Distrito Federal, "Uma luz no meio do caminho" será apresentada ao público em 22 de agosto, no Jardim Ingá, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Ingá, em Luziânia (GO)

Elenco e equipe da série Uma Luz no Meio do Caminho durante gravações - (crédito: Divulgação )
Elenco e equipe da série Uma Luz no Meio do Caminho durante gravações - (crédito: Divulgação )

Por Brunna Ramos* - Uma produção audiovisual feita por moradores do Entorno do Distrito Federal chegará ao público ainda neste mês de agosto. A série Uma luz no meio do caminho terá pré-estreia em 22 de agosto, às 19h, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Ingá, em Luziânia (GO). O evento contará com a exibição dos dois primeiros episódios e a presença do elenco e da equipe de produção para atendimento à imprensa. 

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Gravada entre dezembro de 2025 e este ano, a série foi produzida em cidades do Entorno de Brasília, como Jardim Ingá, Valparaíso de Goiás, Luziânia e Cidade Ocidental, além de pontos conhecidos da capital federal, entre eles o Parque da Cidade e o Setor Bancário Sul. A obra reúne cerca de 30 personagens, interpretados por integrantes de comunidades paroquiais da região. 

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Com sete episódios a trama acompanha os jovens Lívia e Pedro, que se conhecem por acaso e desenvolvem uma relação marcada por desafios, descobertas e pela busca da espiritualidade. Enquanto Pedro procura conduzir a vida com base na fé, Lívia, uma skatista de personalidade livre, passa por um processo de transformação ao longo da narrativa. O enredo também explora conflitos familiares, amizades, relacionamentos e segredos do passado.

Segundo os organizadores, a proposta da série é abordar temas ligados à esperança, ao perdão e à perseverança diante das dificuldades do cotidiano. A produção destaca ainda a devoção católica, com referências ao terço e à Nossa Senhora Aparecida, elementos centrais na construção da história.

Ações sociais e religiosas

Além da produção audiovisual, o projeto promove ações sociais e religiosas. Uma das iniciativas desenvolvidas nos bastidores foi a campanha “Doe Sangue, Salve Vidas”, realizada em parceria com a Fundação Hemocentro de Brasília, com o objetivo de incentivar a doação de sangue. O grupo também organiza encontros de oração, adorações e atividades comunitárias que reúnem elenco, familiares e apoiadores.

Para o ator Bruno Henrique, protagonista da série, a experiência foi marcante. “Essa série foi uma luz no meio do meu caminho realmente, porque foi graças a ela que eu percebi que não estava sozinho sempre, que eu tinha amigos com quem poderia contar”, relatou, em entrevista divulgada pela produção.

Já a atriz Yasmim Mascarenhas destacou a oportunidade de atuar em um projeto audiovisual da região. “Foi uma experiência incrível. Desde pequena eu tinha vontade de participar de algo assim. Se pudesse, viveria tudo novamente”, afirmou.

A série deve ser lançada em plataformas digitais após a pré-estreia. A expectativa dos organizadores é ampliar o alcance da produção e fortalecer iniciativas audiovisuais independentes desenvolvidas no Entorno do Distrito Federal.

Serviço 

Pré estreia -  Uma luz no meio do caminho

Data: 22 de agosto

Hora: 19h

Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim Ingá -  Luziânia (GO)

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/08/2026 19:11
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