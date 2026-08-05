Homem sai de casa com faca e esfaqueia adolescente de 12 anos na Estrutural

Homem foi preso a 500 metros do local de ataque - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um adolescente de 12 anos foi atingido com seis golpes de faca, na noite desta quarta-feira (5/8), próximo ao Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural. O autor do ataque é um homem de 28 anos que, segundo a Polícia Militar, não conhecia a vítima. Ele foi preso minutos depois pelas equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo).

Segundo as informações preliminares da corporação, o agressor saiu de casa com uma faca na cintura e aparentemente sem alvo definido. O adolescente estava em uma rua na companhia de um colega da mesma idade, quando foi surpreendido.

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Policiais foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio e, durante o patrulhamento, encontraram o autor a cerca de 500 metros do local do ataque. Segundo a PM, o agressor tem antecedentes por crimes violentos.

A criança foi encaminhada ao Hospital de Base e não corre risco de morte. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.