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Tentativa de homicídio

Homem sai de casa com faca e esfaqueia adolescente de 12 anos na Estrutural

Vítima foi atacada na rua na noite desta quarta-feira (5/8). Agressor, de 28 anos, foi preso pela Polícia Militar e, em princípio, não conhecia o garoto, de 12 anos, que foi encaminhado ao Hospital de Base e não corre risco de morte

Homem foi preso a 500 metros do local de ataque - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem foi preso a 500 metros do local de ataque - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um adolescente de 12 anos foi atingido com seis golpes de faca, na noite desta quarta-feira (5/8), próximo ao Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural. O autor do ataque é um homem de 28 anos que, segundo a Polícia Militar, não conhecia a vítima. Ele foi preso minutos depois pelas equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo). 

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Segundo as informações preliminares da corporação, o agressor saiu de casa com uma faca na cintura e aparentemente sem alvo definido. O adolescente estava em uma rua na companhia de um colega da mesma idade, quando foi surpreendido. 

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Policiais foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio e, durante o patrulhamento, encontraram o autor a cerca de 500 metros do local do ataque. Segundo a PM, o agressor tem antecedentes por crimes violentos.

A criança foi encaminhada ao Hospital de Base e não corre risco de morte. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 05/08/2026 20:36
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