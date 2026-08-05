Condenada por assassinar jovem em festa de aniversário é presa pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), prendeu Ane Karoline Teixeira da Silva, conhecida como "Karol", condenada definitivamente a 49 anos de prisão por homicídio qualificado e três tentativas de homicídio. A captura ocorreu durante a Operação Aniversário Sangrento.

Segundo a investigação, Karol, que estava foragida, participou do assassinato de João Victor de Paula Santana Santos, morto em 11 de outubro de 2023, enquanto comemorava o aniversário em casa. Outras três pessoas que participavam da festa também foram atingidas por disparos, mas sobreviveram.

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De acordo com a polícia, o crime foi motivado por um desentendimento entre a vítima e Marcos Antonio Teixeira da Silva, o "Dudu", irmão de Karol, ocorrido dias antes em uma distribuidora no Sol Nascente.

As investigações apontaram que, após a discussão, Karol e o companheiro dela, Dogival Gomes da Silva Junior, o "Junior", passaram a ameaçar João Victor de morte. Em um dos episódios, Karol teria apontado uma arma de fogo para a vítima.

Na noite do crime, por volta da meia-noite, Karol e Junior integraram o grupo que monitorou a movimentação na residência de João Victor, deu suporte aos executores, garantiu cobertura durante a ação e auxiliou na fuga após os disparos, segundo a Polícia Civil.

