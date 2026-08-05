Gerente de fast food é preso após assediar sexualmente funcionária em loja no DF

O gerente foi preso em flagrante e pode enfrentar pena de até cinco anos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um gerente de uma unidade da rede de fast food McDonald 's foi preso em flagrante após importunar sexualmente uma funcionária do estabelecimento. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (5/8), após denúncias da funcionária.

Segundo as investigações da 2ª DP (Asa Norte), o gerente chamou a vítima até uma sala afastada da presença de outros funcionários. Assim que os dois entraram no local, ele desligou as luzes, segurou a mulher, a virou de ponta cabeça e passou a mão nos seios da vítima.

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Após os abusos, ela conseguiu ficar em pé, saindo do local e procurando a polícia. Após receber a denúncia da mulher, a polícia foi até a unidade do estabelecimento, localizada no Iguatemi Shopping, no Lago Norte, efetuar a prisão do suspeito.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante. Ele foi autuado pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão. O preso será encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Posicionamento

Em nota, a A HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, franqueada do Sistema McDonald’s, afirmou que "repudia qualquer forma de assédio". A empresa também informou "que já se colocou à disposição das autoridades". "A empresa reforça que está em contato com a funcionária para prestar todo apoio e que tomará todas as medidas cabíveis", afirmou..

