Federação terá 33 candidatos à Câmara e à CLDF

A Federação Brasil da Esperança no Distrito Federal, formada por PT, PCdoB e PV, terá 33 candidatos nas eleições de 2026. A nominata aprovada durante a convenção realizada nesta quarta-feira (5/8), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), reúne nove candidatos à Câmara dos Deputados e 24 à CLDF.
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Para deputado federal, o PV lançou Juliana Tigrados e Professor Reginaldo Veras. Pelo PT, integram a nominata Agnelo Queiroz, Marcia Abrahão, Marivaldo, Ruth Venceremos, Rosilene Corrêa, Policarpo e Vanessa É o Bicho.
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Na disputa por uma cadeira na CLDF, o PV terá Eduardo Brandão, Elke Pimentel e Jean da Cultura. O PCdoB lançou Berê Darc e Professor Elias. Já o PT terá Andrey Lemos, Chico Vigilante, Daniel Barros, Dayse Hansa, Fabiano Trompetista, Fatima Rôla, Gabriel Magno, Jacy Afonso, João Favorito, Laureano de Farias, Lúcia Carvalho, Mariana Rosa, Pardim, Pastora Luzinete, Professora Altaci Kokama, Professora Keila Sanches, Ricardo Valle, Rosi Costa e Zé do Côco.
Além da nominata proporcional, a convenção oficializou Leandro Grass como candidato ao Governo do Distrito Federal e Dora Gomes como vice. Erika Kokay foi lançada pelo PT para a disputa ao Senado.
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