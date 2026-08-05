Federação Brasil da Esperança lança Leandro Grass e Dora Gomes para disputar o GDF

Leandro Grass foi lançado, nesta quarta-feira (5/8), como candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), tendo Dora Gomes como vice, durante a convenção da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).



Ao apresentar a chapa, Grass destacou o processo de diálogo entre as legendas que resultou na composição. Ele agradeceu aos partidos que decidiram integrar a aliança e classificou Dora como uma mulher de trajetória admirável. “Foi necessário muito diálogo e trabalho para consolidarmos esta aliança. É uma honra contar com a Dora, mulher de trajetória admirável, como nossa vice”, afirmou.

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Dora, por sua vez, afirmou que recebe a indicação com o compromisso de construir uma gestão voltada ao diálogo, ao desenvolvimento econômico e à inclusão social. “Assumo esta responsabilidade com o compromisso de construir um governo que dialogue, que promova o desenvolvimento econômico e a inclusão social. Não há democracia plena enquanto houver pessoas à margem”, afirmou.

A candidata a vice destacou a importância da representatividade de mulheres, mulheres negras e jovens na política. “Quero dizer às mulheres, especialmente às mulheres negras e à nossa juventude, que a cor da nossa pele ou nosso gênero não devem limitar nossos sonhos”, disse.

Segundo Dora, a proposta da chapa é construir uma política “inclusiva, diversa e voltada ao desenvolvimento humano” da população do Distrito Federal.



