Em convenção, Leila Barros se posiciona ao lado de Leandro Grass e Erika Kokay

Leila do Vôlei, Leandro Grass e Érika Kokay em convenção da Federação Brasil da Esperança no Distrito Federal, formada por PT, PCdoB e PV - (crédito: Minervino Junior/CB/DA Press)

A senadora Leila Barros (PDT-DF), conhecida como Leila do Vôlei, participou nesta quarta-feira (5/8) da convenção da Federação Brasil da Esperança no Distrito Federal, formada por PT, PCdoB e PV, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Durante o evento, a parlamentar declarou apoio à frente política e afirmou estar preparada para atuar ao lado dos integrantes do grupo nas eleições de 2026.

Em discurso aos presentes, Leila destacou a importância da união entre os partidos e afirmou que pretende se somar ao projeto político. Ao citar nomes que integram a articulação, mencionou o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass e a deputada federal Erika Kokay. “Hoje, me sinto absolutamente preparada para estar ao lado da Erika, do Leandro Grass, da Dória, de todos vocês”, afirmou.

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A senadora falou sobre a experiência acumulada ao longo dos últimos oito anos na política. Segundo ela, a atividade pública exige dedicação diária e, muitas vezes, sacrifícios pessoais e familiares. “É muito difícil. Eu vivi na pele, nesses últimos oito anos, o que é viver política diariamente, muitas vezes abrindo mão da família”, disse.

A parlamentar afirmou que se sente preparada para o novo momento e classificou a conjuntura política como especialmente importante para o país. Na avaliação de Leila, o cenário internacional também impõe desafios, diante de guerras, conflitos e tentativas de interferência entre países. “Esse momento é tão importante na história do nosso país. Nós temos uma realidade política internacional muito complexa, com guerras, com inúmeros conflitos e com tentativas de interferência de países”, afirmou.

A presença de Leila na convenção ocorre em meio à articulação dos partidos que integram a Federação Brasil da Esperança para as eleições de 2026. O encontro reúne pré-candidatos e dirigentes das siglas e marca uma etapa da organização do grupo para a disputa eleitoral no Distrito Federal.