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Erika Kokay é oficializada para disputar o Senado pelo PT no DF

Durante convenção da Federação Brasil da Esperança, deputada federal petista defendeu a reeleição de Lula e afirmou que Leandro Grass será eleito governador

Erika Kokay de mãos dadas com Leandro Grass em convenção do PT - (crédito: DANILO_EDUARDO)
Erika Kokay de mãos dadas com Leandro Grass em convenção do PT - (crédito: DANILO_EDUARDO)

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) foi lançada pelo partido como candidata ao Senado nas eleições de 2026, durante a convenção da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, realizada nesta quarta-feira (5/8), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Em discurso marcado pela defesa da democracia e da unidade do campo progressista, Erika declarou apoio à candidatura de Leandro Grass ao Governo do Distrito Federal e à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Diante de militantes e candidatos reunidos no auditório da CLDF, a deputada afirmou que o ambiente da convenção representa a mobilização da esquerda para a disputa eleitoral. Em tom de convocação, disse que o grupo está disposto a disputar as eleições em defesa do projeto político do presidente Lula.

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Erika apostou na reeleição de Lula e associou a trajetória do presidente à luta contra a fome e pela soberania nacional. “Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai reeleger Lula, porque ele é a síntese de tantas experiências libertárias desse país”, declarou.

Erika Kokay dedicou parte do discurso à candidatura de Leandro Grass ao Palácio do Buriti. Ela lembrou que o político disputou o governo em 2022 e afirmou que, desta vez, ele chegará ao segundo turno e vencerá a eleição. “Leandro Grass quase foi para o segundo turno nas últimas eleições. Pois, nestas eleições, ele não só vai para o segundo turno, como vai assumir o Palácio do Buriti”, afirmou.

Ela ainda apresentou a candidatura como parte de um projeto voltado às políticas sociais e à melhoria dos serviços públicos. Ao citar as principais bandeiras que deverão nortear a campanha, destacou saúde, educação e assistência social. “Se a gente pode resumir o compromisso com o povo, com a saúde, com a educação, com a assistência, o compromisso com a vida, se a gente pode resumir a ética”, declarou.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 05/08/2026 22:01
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