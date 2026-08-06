GDF pede nova audiência com Fux e aponta inércia de FGC para liberar empréstimo

O Governo do Distrito Federal (GDF) solicitou ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), um novo encontro junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para deliberar sobre a operação acordada em 28 de maio, que prevê um empréstimo de R$ 6,6 bilhões para capitalizar o Banco de Brasília (BRB). Em ofício enviado ao relator da ação, o GDF apontou “inércia” por parte do FGC e da União no cumprimento das ações e deveres acordados.

No texto, protocolado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), o GDF afirmou que após dois meses do acordo “não há deliberação do Fundo Garantidor de Créditos sobre a operação de crédito e nem há cumprimento pela União de seus deveres”.

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Ainda de acordo com a PGDF, as partes do acordo têm ficado em silêncio desde que a decisão foi firmada. “Não há concessão, não há recusa, não há proposta, não há indicação de condições, de cronograma ou dos elementos que o Fundo repute necessários à análise nem há pela União o cumprimento das disposições contratuais. Há silêncio”.

A partir disso, o GDF solicitou uma nova audiência para a execução do acordo, com a participação do FGC, com seu Diretor-Presidente e por seu Conselho de Administração, e do Banco Central.