Agências do Trabalhador oferecem 806 vagas nesta quinta-feira (6/8)

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 806 vagas de emprego nesta quinta-feira (6/8). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e são destinadas tanto a candidatos com experiência profissional quanto àqueles que ainda não atuaram nas áreas oferecidas.

Entre as vagas, o maior salário chega a R$ 2,7 mil. A remuneração é oferecida para 20 oportunidades de técnico de enfermagem na Asa Sul.

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Outra função com grande número de oportunidades é a de operador de caixa. Ao todo, são 116 vagas para a atividade, com salários de até R$ 1,7 mil.

As vagas estão distribuídas entre diferentes regiões do Distrito Federal e contemplam diversas áreas profissionais. Os interessados podem procurar uma das unidades das Agências do Trabalhador para consultar as oportunidades disponíveis e realizar o cadastro.