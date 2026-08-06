Saiba o que fazer em caso de incêndio em área urbana

Após a ocorrência de fogo no Parque Ecológico do Guará, na manhã desta quinta-feira (6/8), que levou à retirada de moradores de residências e de uma creche próximas do local de incêndio, o CBMDF divulgou uma série de orientações sobre como agir ao perceber chamas em área urbana. Confira:
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- Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, informando o endereço ou um ponto de referência preciso;
- Manter distância das chamas e da fumaça. A inalação da fumaça pode causar intoxicação e agravar problemas respiratórios;
- Fechar portas e janelas da residência para reduzir a entrada de fumaça e, se possível, vedar frestas com panos úmidos;
- Retirar materiais combustíveis, como botijões de gás, lenha, folhas secas e outros objetos inflamáveis nas proximidades da residência, desde que isso possa ser feito com segurança;
- Não tentar combater incêndios de grandes proporções. O uso inadequado de mangueiras, baldes ou equipamentos improvisados pode colocar a vida em risco;
- Caso o fogo ameace atingir a residência, esteja preparado para deixar o local imediatamente, seguindo as orientações das equipes de emergência;
- Evite permanecer em áreas tomadas pela fumaça e proteja crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais domésticos;
- Nunca utilize fogo para fazer aceiros ou para tentar conter as chamas sem conhecimento técnico, pois essa prática pode fazer o incêndio sair de controle.
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Por Gabriela Cidade*
postado em 06/08/2026 17:49 / atualizado em 06/08/2026 17:52