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Incêndio

Saiba o que fazer em caso de incêndio em área urbana

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal orienta população sobre incêndios em vegetações próximas de áreas residenciais ou comerciais

CBMDF divulgou uma série de orientações sobre como agir ao perceber chamas em área urbana - (crédito: reprodução/phys.org)
CBMDF divulgou uma série de orientações sobre como agir ao perceber chamas em área urbana - (crédito: reprodução/phys.org)

Após a ocorrência de fogo no Parque Ecológico do Guará, na manhã desta quinta-feira (6/8), que levou à retirada de moradores de residências e de uma creche próximas do local de incêndio, o CBMDF divulgou uma série de orientações sobre como agir ao perceber chamas em área urbana. Confira: 

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  • Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, informando o endereço ou um ponto de referência preciso;
  • Manter distância das chamas e da fumaça. A inalação da fumaça pode causar intoxicação e agravar problemas respiratórios;
  • Fechar portas e janelas da residência para reduzir a entrada de fumaça e, se possível, vedar frestas com panos úmidos;
  • Retirar materiais combustíveis, como botijões de gás, lenha, folhas secas e outros objetos inflamáveis nas proximidades da residência, desde que isso possa ser feito com segurança;
  • Não tentar combater incêndios de grandes proporções. O uso inadequado de mangueiras, baldes ou equipamentos improvisados pode colocar a vida em risco;
  • Caso o fogo ameace atingir a residência, esteja preparado para deixar o local imediatamente, seguindo as orientações das equipes de emergência;
  • Evite permanecer em áreas tomadas pela fumaça e proteja crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais domésticos;
  • Nunca utilize fogo para fazer aceiros ou para tentar conter as chamas sem conhecimento técnico, pois essa prática pode fazer o incêndio sair de controle.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 06/08/2026 17:49 / atualizado em 06/08/2026 17:52
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