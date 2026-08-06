PSD-DF anuncia chapa oficial para o GDF, com Arruda e Pitiman

Também filiado ao PSD, Pitiman vai compor uma chapa puro com Arruda - (crédito: Foto: Ed Alves/D.A/C.B press )

O Partido Social Democrata (PSD) do Distrito Federal anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (6/8), o nome do ex-deputado Luiz Pitiman para candidato a vice do ex-governador José Roberto Arruda na chapa para o Governo do Distrito Federal (GDF). Também filiado ao PSD, Pitiman vai compor uma chapa pura com Arruda.

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“Ambos são políticos experientes. O Pitiman já foi deputado federal, secretário e candidato ao governo. Uma pessoa que tem estatura moral, política e social para ocupar o cargo de vice-governador”, diz Paulo Octávio. Em seu discurso, Pitiman lembrou de quando foi presidente da Novacap no governo Arruda. “Me acostumei a receber telefonemas às 5h. Logo depois, o Paulo (Octavio) ligava para cobrar também. Entendi, naquele momento, que só sobrevive quem trabalha”, afirmou.

Pitiman foi presidente da Frente Parlamentar de Gestão Pública no Congresso e também secretário de Obras. “Tudo isso me preparou para estar aqui e enfrentar os desafios. Não será fácil, tenho consciência absoluta disso, mas também tenho consciência de que receberemos o DF de uma forma que nunca vimos antes”, afirmou.

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O candidato a vice aproveitou para fazer um apelo a Paulo Octávio para que concorra ao Senado. “Paulo precisa estar nessa chapa. Aceitei a missão, mas querendo ser também seu instrumento”, disse Pitiman. Paulo Octávio disse que até o dia 14, um dia antes do inicio oficial da campanha, vai decidir se concorre ou não ao cargo de senador. “Mas a decisão pode sair antes”, ressaltou.

Arruda endossa nome

“Precisávamos de alguém que tivesse maturidade, experiência política, de gestão, responsabilidade, reconhecimento das lideranças da cidade e o Pitiman preenche todas essas variáveis. Eu não tenho dúvida de que ele vai nos ajudar a resgatar Brasília. Estou muito feliz com essa escolha”, destacou Arruda.

O ex-governador também citou as prioridades, caso eleito. “Nosso desafio será muito grande, precisaremos trabalhar para mudar o modelo de gestão da saúde, fazer um sistema de mobilidade que funcione, com novas linhas de metrô, colocar polícia na rua e uma educação pública de qualidade”, frisou.