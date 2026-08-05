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Fogo

Incêndio atinge fábrica de gelo em Samambaia, e fumaça invade igreja

Bombeiros controlaram as chamas e impediram que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos. A PM também esteve no local, e a perícia do CBMDF foi acionada para investigar a ocorrência

Incêndio provocou apenas danos materiais, sem feridos - (crédito: Agência Brasília)
Incêndio provocou apenas danos materiais, sem feridos - (crédito: Agência Brasília)

Um incêndio atingiu uma fábrica de gelo na tarde desta quarta-feira (5/8), na QR 305, Conjunto 08, em Samambaia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o estabelecimento em chamas, localizado ao lado de uma igreja. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitar que o fogo atingisse outras edificações próximas.

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A igreja vizinha foi tomada pela fumaça. Os militares realizaram procedimentos para retirar a fumaça do interior do prédio, que não apresentou danos estruturais.

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Ainda segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. O incêndio provocou apenas danos materiais.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado as chamas.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 05/08/2026 18:22
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