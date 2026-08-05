Incêndio atinge fábrica de gelo em Samambaia, e fumaça invade igreja

Um incêndio atingiu uma fábrica de gelo na tarde desta quarta-feira (5/8), na QR 305, Conjunto 08, em Samambaia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou o estabelecimento em chamas, localizado ao lado de uma igreja. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitar que o fogo atingisse outras edificações próximas.

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A igreja vizinha foi tomada pela fumaça. Os militares realizaram procedimentos para retirar a fumaça do interior do prédio, que não apresentou danos estruturais.

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Ainda segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. O incêndio provocou apenas danos materiais.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado as chamas.