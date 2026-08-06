Pesquisa Correio/Opinião: "Há forte rejeição ao PT no DF", apontam especialistas

Alexandre Garcia, CEO da OPINIÃO/Inteligência Política, e Carlos André Machado, diretor de negócios da instituição, são entrevistados do CB.Poder desta quinta-feira (6/8) - (crédito: Davi Pereira CB/DA Press. )

A publicação da segunda rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política revelou as intenções de votos e a rejeição aos candidatos a presidente da República e a governador no Distrito Federal. Durante o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta quinta-feira (6/8), Alexandre Garcia, CEO do instituto responsável pela sondagem; e Carlos André Machado, diretor de negócios da instituição, destacaram o panorama de votos no DF, onde entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados na disputa para presidente; e Celina Leão (PP) lidera a corrida ao Governo do Distrito Federal. Às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos, os especialistas afirmaram que é cedo para definir o resultado das eleições.



A pesquisa publicada na última quarta-feira (5/8) revelou que, no Distrito Federal, o presidente Lula apresenta 46,1% de rejeição. Alexandre Garcia comenta que o Partido dos Trabalhadores (PT) enfrenta uma grande dificuldade de votos no DF. “O que percebemos é que existe uma rejeição forte ao PT no DF. Os cenários nos mostram uma parcela da população que tem o perfil de liberal conservador, mas há uma parcela de centro, que apresenta uma rejeição ao PT e ao candidato Lula”, disse.

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Segundo a pesquisa, Leandro Grass (PT) aparece em terceiro lugar com 9,8% das intenções de voto ao Buriti. “Esse ponto, apesar de crítico, também é uma oportunidade. A esquerda local pode se beneficiar muito com uma campanha mais próxima do Lula”, disse Carlos André Machado, diretor de negócios da Opinião Inteligência Política. Apesar dos primeiros resultados, Machado explicou que o cenário pode mudar após o início das campanhas. “A campanha na rua pode sim mudar o cenário”, acrescentou.

Direita

Por enquanto, a pesquisa mostra vantagem para candidatos de direita e de centro-direita, como Ronaldo Caiado (PSD), que apresenta crescimento no DF na disputa à Presidência da República, principalmente, no segundo turno.

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No levantamento, Caiado atingiu 11,5% de intenções de voto no primeiro turno e 1,9% de rejeição. Os especialistas comentam que o candidato possui espaço para crescer no DF. “Eu acredito que ele tenha muito a crescer. Os números apontam que ele tem muito espaço para se tornar conhecido”, afirmou Alexandre Garcia.

Uma das maiores causas desse crescimento, na opinião de Garcia, é a rejeição a Lula no DF. “A tendência é que Caiado consiga captar votos do campo de centro moderado. Como a rejeição ao Lula é alta aqui, quem ainda não está decidido e é de centro tende a caminhar para o lado de quem tem mais chances de derrotar o Lula”, disse.

Assista à entrevista completa:



