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Corpo encontrado no Lago Paranoá é de jovem de 18 anos

Mateus Henrique Amaral Martins foi encontrado morto, na tarde desta quarta-feira (5/8), próximo à Ponte JK; causa da morte não foi esclarecida

Mateus Henrique Amaral Martins foi localizado morto na tarde desta quarta-feira (5/8) - (crédito: Material cedido ao Correio)
Mateus Henrique Amaral Martins foi localizado morto na tarde desta quarta-feira (5/8) - (crédito: Material cedido ao Correio)

O corpo encontrado boiando no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK, na tarde desta quarta-feira (5/8), é de Mateus Henrique Amaral Martins, de 18 anos. A informação foi confirmada ao Correio pela família da vítima. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

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Os bombeiros foram acionados por volta das 16h28 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o corpo do jovem boiando nas águas do lago, perto da Ponte JK.

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Os militares realizaram o resgate e conduziram o corpo até as margens, onde ele ficou preservado para os procedimentos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias da morte de Mateus. A causa deverá ser esclarecida após os procedimentos de perícia e investigação.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Paulo Gontijo e Darcianne Diogo
postado em 06/08/2026 16:57
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