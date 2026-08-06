Corpo encontrado no Lago Paranoá é de jovem de 18 anos

Mateus Henrique Amaral Martins foi localizado morto na tarde desta quarta-feira (5/8) - (crédito: Material cedido ao Correio)

O corpo encontrado boiando no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK, na tarde desta quarta-feira (5/8), é de Mateus Henrique Amaral Martins, de 18 anos. A informação foi confirmada ao Correio pela família da vítima. A causa da morte ainda não foi esclarecida.

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h28 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o corpo do jovem boiando nas águas do lago, perto da Ponte JK.

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Os militares realizaram o resgate e conduziram o corpo até as margens, onde ele ficou preservado para os procedimentos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias da morte de Mateus. A causa deverá ser esclarecida após os procedimentos de perícia e investigação.