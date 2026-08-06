Incêndio em mata força evacuação de creche com 148 crianças

Creche foi evacuada na manhã desta quinta-feira (6/8) devido à incêndio em mata próxima - (crédito: Vitória Torres (CB/DA Press))

Um incêndio na Reserva Biológica do Guará, localizada atrás do CEPI (Centro de Educação da Primeira Infância) Lobo Guará, no Setor Lúcio Costa, mobilizou equipes do Serviço de Operações de Informação e Prevenção (Soinp), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), da Brigada Florestal do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e provocou a evacuação da creche na manhã desta quinta-feira (6/8). Ao todo, 148 crianças e 39 funcionários precisaram deixar o espaço.

As chamas foram controladas pelos bombeiros, mas a fumaça permaneceu na região e levou a direção a manter as crianças fora da unidade. Elas foram acolhidas temporariamente no Edifício Warlley Covre, próximo à creche, enquanto aguardavam a chegada dos responsáveis.

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Quando a reportagem chegou ao local, apenas uma criança ainda aguardava ser buscada pelos pais. Segundo o diretor pedagógico da unidade, Alexandre Antônio de Souza, incêndios na área de vegetação são frequentes nesta época do ano, mas desta vez as chamas chegaram mais perto da creche.

“Todo ano a gente passa por isso, é até comum. Só que este ano chegou mais próximo”, disse.









Alexandre contou que o fogo ganhou grandes proporções por volta das 11h40 e chegou a ultrapassar a altura das árvores.

“Na hora do almoço, por volta de 11h40, deu pra ver a altura da chama mais alta que a árvore. As fagulhas, querendo ou não, ainda é fogo, então acabou queimando o pula-pula e gerando alguns buracos nele”.

A equipe pedagógica retirou as crianças da creche e buscou um local seguro para acomodá-las.

“Saímos com as crianças, colocamos elas numa sombra aqui na frente, mas aí alguém ofereceu abrigo pra gente em um prédio, e as crianças ficaram ali esperando os pais chegarem”.

A direção informou que a prioridade foi preservar a segurança das crianças e dos funcionários até que não houvesse mais risco causado pelo incêndio e pela fumaça.



