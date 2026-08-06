Corpo é encontrado boiando próximo a Ponte JK nesta quarta (5/8)

Por Elias Frazão*—Na tarde desta quarta-feira (5/8), por volta das 16h28, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para atender à ocorrência de um corpo boiando no Lago Paranoá, próximo à Ponte JK.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local as equipes localizaram um corpo do sexo masculino boiando nas águas do lago, próximo à Ponte JK. Os militares realizaram o resgate e conduziram o corpo até as margens, onde foi preservado para procedimentos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Até o momento a vítima não foi identificada.
*Estagiário sob supervisão de Adirana Bernardes
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