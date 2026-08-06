DF está entre os que mais buscam canetas emagrecedoras ilegais

Especialistas alertam para os riscos de produtos sem registro da Anvisa - (crédito: Reprodução/Anvisa)

Brunna Ramos*

O Distrito Federal está entre as unidades da Federação com maior interesse por canetas emagrecedoras comercializadas ilegalmente no país. Levantamento publicado na revista científica Ciência & Saúde Coletiva mostra que a capital federal ocupa a terceira posição nacional nas buscas on-line por medicamentos sem autorização sanitária, atrás apenas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

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A pesquisa “Saúde em risco na era digital: desinformação, automedicação e busca por canetas emagrecedoras não autorizadas no Brasil” analisou dados do Google Trends referentes às buscas pelos termos Lipoless, Retatrutide, Tirzec, Lipoland e T.G. entre 4 de maio de 2025 e 3 de maio de 2026. Segundo o estudo, Mato Grosso do Sul registrou a maior taxa, com 88,9 pesquisas por milhão de habitantes. Em seguida, aparecem Mato Grosso, com 48,8 por milhão, e o Distrito Federal, com 39 buscas por milhão de habitantes. Em contraste, São Paulo apresentou a menor taxa do país, com apenas 2,5 pesquisas por milhão de moradores.

Os pesquisadores Cláudia Galhardi, Neyson Freire, Renata Pereira e Janaina Kanni identificaram diferenças estatisticamente significativas entre as regiões brasileiras, com destaque para o Centro-Oeste, que concentrou os maiores índices de interesse pelos produtos clandestinos.

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Os dados também revelam uma rápida expansão da procura ao longo do período analisado. Entre junho de 2025 e janeiro de 2026, as buscas agregadas cresceram, em média, 6,29% por semana, indicando aumento contínuo do interesse dos brasileiros pelas chamadas “canetas paraguaias”.

Os autores associam o fenômeno à popularização de medicamentos para emagrecimento, à circulação de informações enganosas nas plataformas digitais e à busca por alternativas mais baratas diante dos elevados preços dos produtos regularmente comercializados em farmácias.

A Anvisa alerta que o consumo de medicamentos sem registro na Agência representa riscos significativos à saúde. Sem garantia de procedência, armazenamento adequado ou composição química conhecida, os produtos podem conter doses inadequadas do princípio ativo, substâncias diferentes das anunciadas ou até contaminantes.

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Para os autores do estudo, o cenário evidencia a necessidade de ampliar a vigilância sanitária digital, fortalecer campanhas de comunicação em saúde e aperfeiçoar mecanismos de fiscalização do comércio eletrônico para conter o avanço desse mercado ilegal e proteger os consumidores.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates