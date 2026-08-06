Dupla é presa após assaltar loja de celulares em Taguatinga

Uma dupla de assaltantes foi presa por policiais civis da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) após roubarem uma loja de celulares em Taguatinga. O crime ocorreu em 1º de julho, por volta das 13h15, em um estabelecimento na QSB 1.

Armados, os suspeitos renderam funcionários e clientes, amarraram todos com braçadeiras de nylon e os trancaram nos fundos do comércio. Durante a ação, o grupo roubou cerca de 24 celulares, causando um prejuízo estimado em R$ 70 mil antes de fugir. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. Veja:

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O cumprimento dos mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Criminal da região, ocorreu nos dias 29 e 30 de julho. O primeiro alvo da operação foi capturado após resistir a uma abordagem policial. Localizado a bordo do veículo usado no crime, o homem ignorou a ordem de parada e jogou o automóvel contra a viatura. A atitude deu início a uma perseguição que terminou quando o suspeito perdeu o controle da direção e colidiu contra a calçada, sendo detido imediatamente pelos agentes.

O segundo investigado teve o mandado cumprido diretamente no sistema prisional. Ele havia sido preso em flagrante em 28 de julho, no Sol Nascente, ao participar de outro assalto a comércio que resultou em uma tentativa de latrocínio. A sequência de prisões encerrou as atividades da dupla, apontada como de alta periculosidade na região.

A identificação dos criminosos foi viabilizada pelo rastreamento do carro de fuga, que circulava com placas clonadas, e por perícias técnicas. Um dos assaltantes esqueceu o capacete na loja, permitindo a coleta de impressões digitais. Com o avanço das apurações, ambos foram reconhecidos pelas vítimas, consolidando as provas que fundamentaram as prisões preventivas.

