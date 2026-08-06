Homem é preso por produzir imagens de abuso sexual de crianças de 4 e 5 anos

Para resguardar as crianças, a polícia não divulgou o grau de parentesco, identidade do suspeito e o local de cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão - (crédito: Reprodução)

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/Decor) deflagrou, nesta quinta-feira (6/8), a operação Sombra Revelada, em combate à exploração sexual infantil na internet, que resultou na prisão de um homem de 42 anos acusado de armazenar e produzir material de abuso sexual infantil de, pelo menos, duas crianças de 4 e 5 anos.

Segundo as investigações, as vítimas são familiares do autor. Para resguardar as crianças, a polícia não divulgou o grau de parentesco, identidade do suspeito e o local de cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão.

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“Trata-se de mais um caso no qual o crime ocorreu em ambiente doméstico, tendo o investigado relação de confiança com a família das vítimas, uma circunstância recorrente nesse tipo de delito e que reforça a importância da vigilância, mesmo dentro do próprio convívio familiar e social”, afirmou o delegado-chefe da DRCC, João Guilherme, acrescentando que investiga, ainda, se o material era compartilhado e comercializado pelo investigado.

O armazenamento, compartilhamento e a produção de material de abuso sexual infantil são crimes hediondos e previstos no Estatuto da Criança e Adolescente cujas penas, se somadas, podem chegar a 18 anos de reclusão.