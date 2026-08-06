Ladrões escorregam na gasolina durante roubo a posto em Ceilândia

O condutor perdeu o equilíbrio no pátio do posto devido ao combustível derramado no chão - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma dupla de assaltantes foi presa após roubar um posto de combustíveis na QNM 16, em Ceilândia. Tiago Jesus Mesquita, 19 anos, e Maxsuel Mesquita Gonçalves, 21, devem responder por roubo majorado. Os dois homens chegaram ao local em uma motocicleta Honda CG 150 Fan de cor vermelha e pediram para abastecer R$ 10. No momento em que o frentista executava o atendimento, um dos envolvidos anunciou o assalto, subtraindo cerca de R$ 450 que estavam no caixa do estabelecimento comercial.

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A tentativa de fuga, contudo, tomou um rumo incomum. O condutor perdeu o equilíbrio no pátio do posto devido ao combustível derramado no piso. Ao tentarem erguer a motocicleta, ambos caíram repetidas vezes. O contratempo atrapalhou a fuga e permitiu que o funcionário saísse sem ferimentos. Toda a cena foi captada pelas câmeras do circuito interno de segurança, tornando-se peça-chave para a identificação da dupla. Veja a ação:

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O crime foi registrado por volta das 3h de 20 de maio deste ano. No dia seguinte ao assalto, uma faca usada na ação foi achada perto das bombas de combustível e entregue aos agentes da PCDF. O confronto com as imagens confirmou que o objeto caiu durante as sucessivas quedas dos assaltantes na fuga, sendo apreendido e anexado ao inquérito. A partir daí, os investigadores mapearam a moto usada, vinculando-a a Maxsuel, enquanto análises detalhadas das roupas, tatuagens e porte físico confirmaram Tiago como o homem que rendeu o frentista.

Durante as apurações, a equipe da 15ª Delegacia (Ceilândia Centro) descobriu que os jovens são suspeitos de atacar outro posto na mesma madrugada, repetindo o veículo e o padrão de atuação. Na delegacia, após o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, ambos confessaram o crime, segundo a polícia.

Eles alegaram que haviam consumido bebidas alcoólicas e o medicamento controlado Rohypnol (flunitrazepam) antes do roubo. Presos, os dois permanecem à disposição da Justiça e responderão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de armas.

