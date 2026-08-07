Agências do Trabalhador reúnem 1,1 mil vagas nesta sexta-feira

O cadastro para as vagas deve ser feito aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou presencialmente em uma das 14 unidades das agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal abrem o atendimento nesta sexta-feira (7/8) com um total de 1.184 vagas de emprego disponíveis. O painel de oportunidades atende a perfis variados, como postos para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia.

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Entre as funções com melhor remuneração, o destaque é o cargo de nutricionista, que soma 20 vagas e oferece vencimentos de até R$ 3,6 mil, mais benefícios. No topo do volume de postos abertos está a carreira de operador de caixa, com 123 chances e ganhos que chegam a R$ 1,7 mil. A função de copeiro também concentra expressivo número de chamados, reunindo 110 postos e salários de até R$ 1,6 mil.

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Para concorrer a qualquer uma das funções, os interessados devem cadastrar o currículo por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências espalhadas pelo DF, que funcionam das 8h às 17h. O cadastro permanece no sistema para seleções futuras, permitindo que o perfil do trabalhador seja cruzado automaticamente com novas demandas contratantes.

Empresas e empreendedores interessados em ofertar vagas ou utilizar a estrutura física das unidades para a realização de entrevistas presenciais também podem se cadastrar. O atendimento aos empregadores é feito diretamente nas agências, pelo e-mail institucional ou por meio do Canal do Empregador.

