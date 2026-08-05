BRB reforça financiamento de projetos voltados à geração de emprego e renda

O Banco de Brasília (BRB) reafirmou seu compromisso com o financiamento de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico durante a abertura do 8º Brasília Summit, nesta quarta-feira (5/8), em Brasília. Em discurso no evento realizado pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais – em parceria com o Correio Braziliense, o diretor de Atacado e Governo da instituição, Bruno Watanabe, destacou que a missão do banco é conectar crédito às necessidades da região, apoiando empresas, governos e projetos estruturantes capazes de gerar emprego, renda e ampliar a competitividade.
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Segundo Watanabe, como banco público de desenvolvimento, o BRB tem a responsabilidade de impulsionar a economia e fortalecer o setor produtivo por meio de soluções financeiras voltadas ao investimento de longo prazo. "Nosso papel como banco público é conectar o crédito às necessidades reais da nossa região, apoiando empresas, governos e projetos estruturantes que geram emprego, renda e competitividade", afirmou.
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O executivo destacou que essa atuação ocorre por meio de diferentes instrumentos de financiamento, como operações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), linhas de desenvolvimento com capital próprio e parcerias estratégicas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com ele, esses mecanismos ampliam o acesso ao crédito para projetos de infraestrutura, desenvolvimento regional e fortalecimento da atividade econômica.
Durante a participação no evento, Watanabe ressaltou que o Brasil possui uma demanda significativa por investimentos em áreas como logística, saneamento, mobilidade e energia. Para ele, o principal desafio não está na disponibilidade de recursos ou no interesse dos investidores, mas na criação de um ambiente capaz de transformar esse potencial em investimentos efetivos.
Na avaliação do diretor, a segurança jurídica é um fator determinante nesse processo. Segundo ele, previsibilidade, estabilidade regulatória, respeito aos contratos, regras claras e instituições sólidas reduzem riscos, ampliam os prazos de financiamento e tornam viáveis projetos que exigem investimentos de longo prazo.
Watanabe também afirmou que o BRB passa por um processo de fortalecimento de capital, mas destacou que a iniciativa não altera a atuação da instituição. De acordo com ele, o banco segue concedendo crédito, financiando empresas e apoiando investimentos, mantendo o compromisso com o desenvolvimento econômico da região.
Ao encerrar sua participação, o diretor defendeu a atuação conjunta entre poder público, iniciativa privada e instituições financeiras para ampliar os investimentos em infraestrutura. Segundo ele, a combinação entre segurança jurídica e estabilidade cria as condições necessárias para que projetos saiam do papel e contribuam para o desenvolvimento regional.