BRB reforça financiamento de projetos voltados à geração de emprego e renda

O diretor de Atacado e Governo do BRB, Bruno Watanabi, durante participação na 8ª edição do Brasília Summit - (crédito: YouTube/Reprodução)

O Banco de Brasília (BRB) reafirmou seu compromisso com o financiamento de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico durante a abertura do 8º Brasília Summit, nesta quarta-feira (5/8), em Brasília. Em discurso no evento realizado pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais – em parceria com o Correio Braziliense, o diretor de Atacado e Governo da instituição, Bruno Watanabe, destacou que a missão do banco é conectar crédito às necessidades da região, apoiando empresas, governos e projetos estruturantes capazes de gerar emprego, renda e ampliar a competitividade.

Segundo Watanabe, como banco público de desenvolvimento, o BRB tem a responsabilidade de impulsionar a economia e fortalecer o setor produtivo por meio de soluções financeiras voltadas ao investimento de longo prazo. "Nosso papel como banco público é conectar o crédito às necessidades reais da nossa região, apoiando empresas, governos e projetos estruturantes que geram emprego, renda e competitividade", afirmou.

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O executivo destacou que essa atuação ocorre por meio de diferentes instrumentos de financiamento, como operações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), linhas de desenvolvimento com capital próprio e parcerias estratégicas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com ele, esses mecanismos ampliam o acesso ao crédito para projetos de infraestrutura, desenvolvimento regional e fortalecimento da atividade econômica.

Durante a participação no evento, Watanabe ressaltou que o Brasil possui uma demanda significativa por investimentos em áreas como logística, saneamento, mobilidade e energia. Para ele, o principal desafio não está na disponibilidade de recursos ou no interesse dos investidores, mas na criação de um ambiente capaz de transformar esse potencial em investimentos efetivos.

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Na avaliação do diretor, a segurança jurídica é um fator determinante nesse processo. Segundo ele, previsibilidade, estabilidade regulatória, respeito aos contratos, regras claras e instituições sólidas reduzem riscos, ampliam os prazos de financiamento e tornam viáveis projetos que exigem investimentos de longo prazo.

Watanabe também afirmou que o BRB passa por um processo de fortalecimento de capital, mas destacou que a iniciativa não altera a atuação da instituição. De acordo com ele, o banco segue concedendo crédito, financiando empresas e apoiando investimentos, mantendo o compromisso com o desenvolvimento econômico da região.

Ao encerrar sua participação, o diretor defendeu a atuação conjunta entre poder público, iniciativa privada e instituições financeiras para ampliar os investimentos em infraestrutura. Segundo ele, a combinação entre segurança jurídica e estabilidade cria as condições necessárias para que projetos saiam do papel e contribuam para o desenvolvimento regional.