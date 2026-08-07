"É grave, mas deram esperança", diz cunhado de zelador espancado na Asa Norte

Zelador é entubado após ser agredido por homem em situação de rua na Asa Norte - (crédito: Davi Cruz / CB)

O estado de saúde do zelador Vanderlei Souza Lima, de 53 anos, é considerado grave após ele ser espancado durante a madrugada desta sexta-feira (7/8), na CLN 314, na Asa Norte. A vítima está internada no Hospital de Base, entubada, e deve passar por uma cirurgia no cérebro para tratar hematomas provocados pelo traumatismo craniano encefálico.

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Cunhado de Vanderlei, Jônatas dos Santos Reis, 48, confeiteiro, contou que a família recebeu a informação sobre a gravidade do quadro, mas também recebeu esperança dos profissionais que acompanham o caso. “É grave, mas não é um caso para morte. Eles nos deram bastante esperança”, disse.

Segundo o parente, a família ainda não conseguiu conversar diretamente com a equipe médica, mas recebeu informações iniciais na unidade hospitalar. “Com o médico a gente não conversou ainda, mas eles falaram que o estado é grave. Vai fazer uma cirurgia para limpeza do crânio por conta do traumatismo e ele está entubado também”, contou.

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Jônatas esteve no condomínio onde Vanderlei trabalha para buscar documentos e o celular do cunhado, a pedido da esposa da vítima. Segundo ele, a Polícia Militar entrou em contato com um irmão de Vanderlei para informar sobre o ocorrido. “Quando a gente ficou sabendo, eu trouxe a esposa dele, que é minha irmã e agora ela está lá na recepção do hospital aguardando notícia”, declarou.

A esposa e a família do zelador, segundo o cunhado, levaram um grande susto após receber a notícia. “Ela está bem abalada psicologicamente”, ressaltou. O cunhado afirma que conhece Vanderlei há muitos anos, desde quando os dois moravam em Serra do Ramalho, na Bahia. “Ele é uma pessoa tranquila e dedicada à família. Tem três filhos, uma menina e dois meninos”, disse.

O familiar também comentou sobre a sensação de insegurança diante de casos de violência registrados na região. “Sabemos da situação aqui no DF. A gente tem medo. À noite é bem complicado andar aqui nessa área”, afirmou.

Caso

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, Vanderlei foi encontrado sendo atendido por uma equipe de resgate após ser atingido na região da cabeça. Um segurança da área comercial relatou aos policiais que o suspeito teria usado um pedaço de madeira para agredir o zelador e fugido em seguida.

Moradores informaram à PM que a possível motivação do crime estaria relacionada a uma vingança, após desentendimentos envolvendo reclamações sobre barulho e a permanência de pessoas na área. A hipótese ainda será investigada pela Polícia Civil.

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O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia como tentativa de homicídio. A equipe médica informou aos policiais que Vanderlei deu entrada no Hospital de Base com traumatismo cranioencefálico (TCE), convulsionando e com graves contusões na cabeça. A avaliação inicial apontou que os ferimentos são compatíveis com uma agressão por paulada.