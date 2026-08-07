Expoabra chega à 34ª edição com foco em pecuária, tecnologia e genética

Luciano Mendes da Silva, diretor-executivo do Parque da Granja do Torto, é o entrevistado do CB.Agro desta sexta-feira (7/8) - (crédito: Reprodução)

A tradicional exposição agropecuária de Brasília, a Expoabra, chega a mais uma edição com uma programação voltada ao produtor rural, profissionais do setor e também às famílias do Distrito Federal. Em entrevista ao CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, o diretor-executivo do Parque da Granja do Torto, Luciano Mendes da Silva, explicou qual a proposta da feira, que será realizada de 28 de agosto a 13 de setembro, no Parque da Granja do Torto, com entrada gratuita.

Neste ano, a programação terá um perfil mais técnico, com cursos, simpósios, provas equestres e atividades voltadas à capacitação de produtores, trabalhadores rurais, estudantes e profissionais da área. A edição também terá atrações para o público em geral, como cavalgada, exposição de orquídeas, agricultura familiar e atividades destinadas às crianças.

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Aos jornalistas Sibele Negromonte e Roberto Fonseca, Luciano Mendes da Silva afirmou que a proposta é ampliar a participação do setor produtivo e aproximar o público da realidade do campo. “Neste ano, de fato, a gente está fazendo uma programação muito extensa e rica, dedicada principalmente às questões técnicas. Alunos e profissionais da área agrícola e pecuária vão poder participar com a gente”, afirmou.

Segundo o diretor do Parque, a programação começa antes mesmo da abertura oficial ao público. Os animais que participarão das atividades chegam ao parque a partir de 15 de agosto. Durante os 17 dias de evento, haverá atividades voltadas tanto ao público rural quanto aos visitantes interessados em conhecer mais sobre o setor.

Uma feira para todos

Apesar do foco técnico, a organização também prepara atrações para as famílias. Uma das atividades previstas é uma cavalgada, marcada para 30 de agosto, com saída da Granja do Torto em direção ao centro de Brasília e retorno ao parque.

O espaço receberá provas equestres abertas ao público, além de uma exposição de orquídeas e representantes da agricultura familiar, que poderão comercializar produtos como geleias, doces e outros itens produzidos no campo.

A programação infantil também será reforçada. Segundo Luciano, a ideia é oferecer atividades para que as famílias possam passar o dia no parque e conhecer um pouco mais da produção rural. “Como nós vamos estar com as portas abertas, as pessoas vão ter oportunidade de ir lá. Vão ter provas equestres acontecendo, que as pessoas podem participar, não pagam nada para participar com a gente”, explicou. A entrada no parque será gratuita durante a exposição.

Assista à entrevista na íntegra: