Colisão entre ônibus, caminhão e carros deixa 5 mortos na GO-010 em Luziânia

Um grave sinistro de trânsito deixou ao menos cinco pessoas mortas e pelo menos oito em estado grave na GO-010, km 125, no município de Luziânia (GO). A tragédia, ocorrida por volta das 10h desta sexta-feira (7/8), envolveu um ônibus de passageiros que transportava cerca de 40 pessoas, um caminhão e dois veículos de passeio. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e equipes de resgate atuam no local, prestando socorro às vítimas e realizando procedimentos de desencarceramento.

Leia também: Sinistros nas estradas do DF e Entorno deixam 12 mortos em cinco dias

Segundo o balanço preliminar divulgado pela corporação, os cinco óbitos confirmados no local incluem dois homens que ocupavam o caminhão, duas mulheres e um bebê que viajavam no ônibus. Outras oito pessoas em estado grave foram atendidas emergencialmente e encaminhadas para hospitais da região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Devido à severidade dos quadros clínicos, a operação conta com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que enviou uma aeronave com médico a bordo para realizar o transporte aeromédico dos pacientes mais instáveis.





A ocorrência mobilizou viaturas do 5º Batalhão Bombeiro Militar de Luziânia, unidades de resgate de Silvânia, ambulâncias do SAMU e veículos de apoio municipal. Ao menos 25 passageiros com ferimentos leves e moderados estão sendo transportados para unidades de saúde de Luziânia para avaliação médica. As equipes de resgate permanecem na rodovia e os dados oficiais ainda poderão ser atualizados.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO).