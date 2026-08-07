Vítimas de tragédia na GO-010 são transferidas para o Hospital de Base e de Santa Maria

Quatro vítimas do grave sinistro de trânsito entre um ônibus e uma carreta na GO-010, nas proximidades de Luziânia (GO), foram transferidas para hospitais da rede pública do Distrito Federal. Seis pessoas morreram na tragédia, ocorrida por volta das 10h, que deixou pelo menos 50 feridos.



Três dos feridos foram levados de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). A quarta vítima foi transportada por uma aeronave diretamente ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), unidade de referência em atendimento a grandes traumas na capital.



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Em nota oficial, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) confirmou a entrada dos quatro pacientes e informou que todos recebem assistência das equipes multiprofissionais, passando por exames e avaliação clínica para a definição das condutas médicas.



O instituto ressaltou que, em cumprimento ao Código de Ética Médica, às normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não divulgará detalhes sobre o estado de saúde ou a identidade dos feridos. O Iges-DF reiterou o compromisso com a prestação de assistência segura, humanizada e de qualidade.



A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, em Valparaíso (GO). O ônibus seguia com destino a Uberlândia (MG).