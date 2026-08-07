"Meu filho estava dormindo na hora", afirma pai de sobrevivente

Acidente entre caminhão e ônibus ocorreu nesta sexta-feira, na GO-10, perto de Luziânia - (crédito: Foto: Davi Pereira/D.A/C.B press)

Morador do Distrito Federal, o pai de um rapaz de 21 anos, que estava no ônibus de viagens que colidiu contra um caminhão na GO-10, na manhã desta sexta-feira (8/7), relata a conversa que teve com o filho no hospital. Parte das vítimas, as mais graves, foram encaminhadas ao Hospital Regional de Santa Maria.

Segundo o homem, que não quis se identificar, o filho estava dormindo no momento do acidente. "Quando eu falei com ele aqui no hospital, ele me disse que a viagem tinha começado tranquila e do nada acordou durante a tragédia", afirmou.

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O pai contou que a cinto de segurança salvou a vida do filho. "Meu filho estava com o cinto. Quando ele chegou ao hospital, a suspeita era de fratura na bacia, mas sem ferimentos graves", disse.

Ainda emocionado, o pai relatou que tentava transferir o filho para outro hospital. "Falta só mais alguns detalhes para transferir ele para o Santa Luzia, que vai dar mais conforto para meu filho", comentou.

Fora os ferimentos físicos, o pai se preocupa com o estado psicológico do filho. "Imagina você conversar com as pessoas, trocar olhares e do nada aquela pessoa morrer? Acredito que ele vai precisar de tratamento psicológico", disse.