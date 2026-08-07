Hospital de Luziânia restringe atendimento após receber 21 vítimas de acidente da GO-010

"Estava dormindo. Quando vi, o ônibus estava capotado", relata sobrevivente de acidente - (crédito: Darcianne Diogo/CB/DA Press)

O Hospital Estadual de Luziânia restringiu os atendimentos nesta sexta-feira (7/8) para receber os pacientes feridos na colisão entre entre um ônibus interestadual, um caminhão e um veículo de passeio, na GO-010. Seis pessoas morreram e ao menos sete estão em estado grave.

O Correio apurou que ao menos 21 pessoas acidentadas foram encaminhadas ao hospital. Um funcionário contou à reportagem que opera com a capacidade máxima de médicos.

Por conta da sobrecarga da unidade de saúde, quem buscou atendimento menos urgente foi orientado a procurar a UPA ou Posto de Saúde da cidade. Até por volta das 18h, Não havia previsão de quando a restrição será suspensa.

Acidente

Uma câmera de segurança instalada em uma chácara da região registrou o momento exato do sinistro de trânsito. As imagens mostram o momento em que o caminhão carregado de areia trafega por uma das vias. Em seguida, o motorista perde o controle da direção, invade a pista contrária e atinge a lateral do ônibus, que tomba com o impacto.

O ônibus, da empresa Real Expresso, saiu da Rodoviária de Taguatinga por volta das 7h e tinha como destino final a cidade de Uberlândia (MG). O acidente ocorreu pouco depois das 10h.

A Real Expresso, empresa do Grupo Guanabara, informou que o veículo transportava 46 pessoas no total, sendo três crianças, sem contar o motorista. Quarenta e dois passageiros embarcaram em Brasília. Quatro, no Valparaíso (GO).

“A equipe de atendimento da empresa seguiu para o local com todos os profissionais de atendimento incluído psicólogo e até o presente momento foram registrados 3 óbitos no ônibus”, frisou a empresa.