Homem é preso por tentativa de homicídio após atirar em segurança

Homem é preso por tentativa de homicídio após mandar atirar em segurança de festa - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (7/8), em São Sebastião, um homem de 20 anos investigado por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Segundo as investigações, ele atirou contra um homem que fazia o controle de acesso de uma festa realizada em uma residência da região, em novembro de 2025.

A prisão preventiva foi cumprida por agentes da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) em uma via pública do bairro Morro Azul. O investigado foi levado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

De acordo com o delegado à frente do caso, Thiago Peralva, a vítima cobrava R$ 20 para permitir a entrada na festa. O suspeito preso pagou o valor para ele e outro homem, apontado como coautor do crime e que continua foragido.

Durante a festa, a vítima cobrou do segundo homem uma dívida de R$ 50 referente a bebidas consumidas anteriormente pelos dois. Irritado, ele teria recusado a devolução do dinheiro da entrada e ordenado ao comparsa: “Dá um tiro na cabeça dele”.

O homem preso teria sacado uma arma e puxado o gatilho três vezes, mas os disparos não ocorreram, aparentemente por uma falha mecânica. A vítima aproveitou o momento para correr e tentou fechar o portão do imóvel.

Ainda assim, foi atingida por um disparo na lateral direita da testa. Mesmo ferida, conseguiu fugir e se esconder em uma área de mata próxima.

Após o ataque, os dois suspeitos fugiram em um Celta. A investigação identificou o homem preso nesta sexta-feira como o responsável pelos disparos e apontou o segundo envolvido como quem teria determinado a execução.

O segundo investigado teve a prisão determinada, mas continua foragido.