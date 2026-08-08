Encontro Gastrô celebra melhores de Brasília

Os melhores da gastronomia de Brasília serão conhecidos na próxima segunda-feira (10/8), durante a cerimônia do 13º Prêmio BRBCard de Gastronomia Encontro Gastrô.

Ao todo, serão anunciados vencedores em 39 categorias, divididas entre Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Sabores Regionais, Alta Gastronomia e Profissionais. Entre os prêmios estão Melhor Bar, Pizzaria, Brunch, Cozinha do Mundo, Carne/Parrilha, Carta de Drinques, Carta de Vinhos, Bufê de Festa, Melhor Restaurante de Brasília e Restaurante Revelação de 2026.

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A escolha ocorreu em dois turnos. Na primeira etapa, um júri formado por 50 apreciadores da gastronomia local, junto à participação popular, definiu os três finalistas de cada categoria. No segundo turno, a escolha dos vencedores ficou exclusivamente com o público, por meio da plataforma oficial da premiação.

Com mais de duas décadas de história em Belo Horizonte e 13 edições em Brasília, o Encontro Gastrô se consolidou como uma vitrine para restaurantes, bares e profissionais do setor na capital. O evento será exclusivo para convidados e reunirá finalistas, profissionais do setor, empresários e representantes de instituições da capital.