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Encontro Gastrô celebra melhores de Brasília

Com mais de duas décadas de história em Belo Horizonte e 13 edições em Brasília, o Encontro Gastrô, realizado na próxima segunda-feira (10/8), se consolidou como uma vitrine para restaurantes, bares e profissionais do setor na capital

Premiados do Encontro Gastro Goiania - (crédito: Gabriella Collodetti/CB/D.A Press)
Premiados do Encontro Gastro Goiania - (crédito: Gabriella Collodetti/CB/D.A Press)

Os melhores da gastronomia de Brasília serão conhecidos na próxima segunda-feira (10/8), durante a cerimônia do 13º Prêmio BRBCard de Gastronomia Encontro Gastrô. 

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Ao todo, serão anunciados vencedores em 39 categorias, divididas entre Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Sabores Regionais, Alta Gastronomia e Profissionais. Entre os prêmios estão Melhor Bar, Pizzaria, Brunch, Cozinha do Mundo, Carne/Parrilha, Carta de Drinques, Carta de Vinhos, Bufê de Festa, Melhor Restaurante de Brasília e Restaurante Revelação de 2026.

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A escolha ocorreu em dois turnos. Na primeira etapa, um júri formado por 50 apreciadores da gastronomia local, junto à participação popular, definiu os três finalistas de cada categoria. No segundo turno, a escolha dos vencedores ficou exclusivamente com o público, por meio da plataforma oficial da premiação. 

Com mais de duas décadas de história em Belo Horizonte e 13 edições em Brasília, o Encontro Gastrô se consolidou como uma vitrine para restaurantes, bares e profissionais do setor na capital. O evento será exclusivo para convidados e reunirá finalistas, profissionais do setor, empresários e representantes de instituições da capital.

 

 

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 08/08/2026 08:01 / atualizado em 08/08/2026 08:06
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