Dia dos Pais movimenta lojas de shopping na noite desta sexta-feira (7/8)

O Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9/8), tem levado consumidores às compras e aumentado a expectativa dos lojistas para o fim de semana. No shopping Conjunto Nacional, a gerente de uma loja de perfumes, Maria Félix, afirmou que o movimento corresponde às expectativas da equipe. Segundo ela, a unidade espera crescimento nas vendas em relação ao ano passado e se prepara para receber clientes também no domingo, quando parte dos consumidores deve deixar as compras para a última hora.

A personal trainer Marissa Alcantara foi uma das consumidoras que decidiu antecipar a compra. Ela escolheu um kit com perfume, pós-barba e desodorante para o pai e estabeleceu um limite de R$ 300 para o presente. "Eu já não gosto de shopping. Sábado e domingo, lotado, não tem condição", contou ao Correio.

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Cliente, Marissa Alcantara no O Boticário (foto: Raphaela Peixoto/CB.D.A Press)

Já em uma loja de calçados especializada no público masculino, a gerente, Tatiane Pinheiro, afirmou que o movimento deste ano surpreendeu positivamente. Segundo ela, a procura está maior que a registrada no mesmo período de 2025, com destaque para mocassins e tênis com tecnologia, que custam a partir de R$ 299,90. Ela também percebeu maior disposição dos consumidores para gastar e recorrer ao cartão de crédito e ao parcelamento. "A expectativa é de que o movimento cresça ainda mais neste sábado e que também tenha movimento no domingo", apontou.

Pai (Gino Cristiano) e filha (Melyane Cruz) comprando juntos no shopping (foto: Raphaela Peixoto/CB.D.A Press)

Entre os consumidores, o Dia dos Pais também aparece como uma oportunidade de passar mais tempo em família. A cliente Melyane Cruz levou o padrasto, Gino Cristiano, para escolher alguns itens. Ela conta que ele a criou desde os 6 anos e que os dois mantêm uma relação muito próxima. O presente principal será entregue amanhã, e já foi escolhido: uísque e charuto. Para a comemoração, a família também pretende preparar um churrasco. "Ter a família reunida é um presente muito bom", explicou.

Caber no bolso

Levantamento recente da Fecomércio-DF mostrou que 82,7% dos consumidores pretendem presentear na data, enquanto 54,4% dos empresários esperam vender mais do que em 2025, projetando crescimento médio de 10,5%. Porém, a estimativa de gasto caiu de R$ 240 no ano passado para R$ 172 em 2026, uma retração de 28,3%, indicando busca por presentes mais baratos e maior sensibilidade aos preços.

Movimentação dentro da loja Democrata (foto: Raphaela Peixoto/CB.D.A Press)

Em uma loja de produtos esportivos, a gerente, Gleissi Lima, também relatou aumento nas vendas. Segundo ela, muitos consumidores estão gastando mais de R$ 1 mil com os presentes e os conjuntos de roupas, como blusas e bermudas, estão entre os produtos mais procurados. "O perfil dos consumidores tem acompanhado uma tendência de maior preocupação com saúde e bem-estar", relatou. As compras na loja estão divididas entre pagamentos à vista e parcelados.

Foi nessa loja que a advogada Mariani Chater decidiu comprar o presente do marido, que pratica esportes. "Escolhi a loja pela qualidade dos produtos e não por preços. Vai do gosto mesmo", observou. Além disso, disse ter ido ao shopping ontem porque não teria disponibilidade para fazer as compras no final de semana.