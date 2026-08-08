Quermesse do Templo Budista tem oficinas de culinária, dança e mais

A edição deste ano tem como tema "Sabores da Paz", inspirado na tradição budista que homenageia os antepassados e celebra o alimento como símbolo de partilha - (crédito: Foto: Divulgação/Ana Clara Araújo)

O Templo Shin Budista de Brasília recebe neste sábado (8/8) e domingo (9/8) mais um fim de semana do Obon Matsuri, festival de gastronomia e cultura japonesa que segue até o fim de agosto, sempre aos sábados e domingos, das 16h às 22h. A edição deste ano tem como tema "Sabores da Paz", inspirado na tradição budista que homenageia os antepassados e celebra o alimento como símbolo de partilha.

Entre as atrações do fim de semana estão apresentações de Taiko Okinawa, tambores tradicionais japoneses, e da dança Bon Odori. No sábado, o palco também recebe uma apresentação de Taekwondo, enquanto no domingo é a vez do Judô. A programação de oficinas gratuitas inclui culinária japonesa, origami, ikebana, sumi-ê, mahjong, mangá e, no domingo, também soroban e shogi.

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Na gastronomia, os visitantes podem experimentar pratos como udon, tempurá, yakisoba, tonkatsu, guioza, karaague e onigiri, além de opções trazidas pelos expositores participantes. Uma das novidades deste ano é o Yakisoba Solidário: parte da renda da venda do prato é revertida para doação de refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O evento acontece na Área Especial 315/316, Lote 5, com estacionamento gratuito pela via W2. Os ingressos estão à venda antecipadamente pela Sympla, a partir de R$ 11, com a opção de meia-entrada social mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Mais informações e a programação completa podem ser conferidas no perfil do templo no Instagram, @budismodaterrapura.

Serviço

Evento: Obon Matsuri – Quermesse do Templo Shin Budista 2026

Data: sábado (8) e domingo (9) de agosto

Horário: 16h às 22h

Local: Templo Shin Budista de Brasília – Área Especial 315/316, Lote 5

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/obon-matsuri-2026-sabores-da-paz/3472200

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti