Motorista morre em colisão entre carro e caminhão em Planaltina

Um homem morreu após uma colisão entre carro e caminhão na DF-250, próximo ao trevo com a DF-320, em Planaltina. No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) fez a avaliação inicial dos envolvidos no sinistro de trânsito e o motorista do veículo foi declarado morto.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Tragédia na GO-010: número de mortes sobe para oito
O condutor do caminhão também foi avaliado conforme o protocolo de trauma, mas recusou transporte para unidade hospitalar e permaneceu no local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para a ocorrência. Não se sabe a dinâmica da colisão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O sinistro de trânsito aconteceu na noite deste sábado (8/8), poucos minutos antes de um ciclista ser atropelado por um carro na BR-060, em frente ao Parque Leão, em Samambaia. O homem não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.