Motorista morre em colisão entre carro e caminhão em Planaltina

Um homem morreu após colisão entre carro e caminhão na DF-250, em Planaltina - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem morreu após uma colisão entre carro e caminhão na DF-250, próximo ao trevo com a DF-320, em Planaltina. No local, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) fez a avaliação inicial dos envolvidos no sinistro de trânsito e o motorista do veículo foi declarado morto.

O condutor do caminhão também foi avaliado conforme o protocolo de trauma, mas recusou transporte para unidade hospitalar e permaneceu no local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para a ocorrência. Não se sabe a dinâmica da colisão.

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O sinistro de trânsito aconteceu na noite deste sábado (8/8), poucos minutos antes de um ciclista ser atropelado por um carro na BR-060, em frente ao Parque Leão, em Samambaia. O homem não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

