PM capota a caminho de ocorrência e deixa três feridos na EPNB

Um sinistro de trânsito mobilizou equipes de resgate e trânsito na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) na manhã deste sábado (8/8). Por volta das 8h40, uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) capotou e atingiu outro veículo de passeio enquanto se deslocava para atender a um chamado de emergência.

O carro da corporação estava a caminho de uma ocorrência envolvendo um homem em surto, armado com uma faca. Durante o trajeto, ao tentar desviar de um Fiat Uno que transitava na via, a viatura acabou capotando e colidindo lateralmente contra um Chevrolet Onix.

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Três pessoas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a hospitais da rede pública e privada. Uma das ocupantes do Onix foi socorrida e levada ao Hospital de Base do DF (HBDF) para avaliação clínica, sem gravidade.

Já os dois policiais militares que ocupavam a viatura também foram levados a unidades de saúde. Um deles foi encaminhado ao Hospital Santa Marta e o outro ao Hospital Santa Lúcia, ambos relatando dores na região do pescoço e da coluna.

A ocorrência foi atendida por equipes do 28º Batalhão da PMDF, com o auxílio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). A Perícia da Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para realizar os exames técnicos no trecho da rodovia, e os veículos envolvidos já foram removidos da pista.