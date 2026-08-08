Dois sobreviventes do acidente na GO-010 recebem alta hospitalar

Acidente entre caminhão e ônibus ocorreu nesta sexta-feira, na GO-10, perto de Luziânia - (crédito: Foto: Davi Pereira/D.A/C.B press)

Dois sobreviventes que estavam no ônibus que colidiu com uma carreta na GO-010 na manhã de sexta-feira (7/8) receberam alta hospitalar, de acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Um dos pacientes, porém, seguirá em acompanhamento ambulatorial. Quatro pessoas foram transportadas do local do acidente para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), enquanto o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) recebeu outros dois passageiros. Nenhum se encontra em estado grave.

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Seguem no HRSM um paciente que está em processo de realização de exames de imagem e um passageiro que encontra-se estável e aguarda avaliação da equipe de neurocirurgia. Um dos sobreviventes que recebeu alta hospitalar estava internado na unidade de Santa Maria e seguirá em acompanhamento ambulatorial. Uma mulher foi transferida para o Hospital Alvorada.

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No Hospital de Base, um dos pacientes também recebeu alta hospitalar, ainda na noite de sexta (7). Um homem, porém, permanece internado e aguarda programação cirúrgica. Um deles foi transportado por uma aeronave diretamente ao HBDF.

O instituto ressaltou que, em cumprimento ao Código de Ética Médica, às normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não divulgará detalhes sobre o estado de saúde ou a identidade dos feridos. O Iges-DF reiterou o compromisso com a prestação de assistência segura, humanizada e de qualidade.

