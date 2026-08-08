"Muito grave, mas tem chance de sobreviver", diz cunhado de zelador espancado

Crime foi na Comercial da 314 Norte, debaixo do Bloco A - (crédito: Material cedido ao Correio)

Vanderlei Souza Lima, zelador que foi espancado na Asa Norte na madrugada desta sexta-feira (7/8), continua internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base. Segundo o cunhado, Jônatas dos Santos Reis, o homem de 53 anos passou por uma cirurgia para descomprimir o cérebro e estancar a hemorragia e continua entubado.

Ainda de acordo com o familiar, a esposa de Vanderlei ficou “um pouco menos aflita” após visitar o marido na UTI. “Os médicos disseram que o caso é muito grave, mas que ele tem chance de sobreviver”, afirmou o cunhado. O zelador ainda deve passar por outros procedimentos cirúrgicos.

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O caso

Por volta das 3h30 desta sexta (7), Vanderlei sofreu uma tentativa de homicídio nas proximidades da CLN 314, bloco A. O zelador foi espancado após um desentendimento com um homem em situação de rua, que o agrediu na região da cabeça múltiplas vezes com um pedaço de pau.

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No local, Vanderlei foi atendido por uma equipe de resgate e encaminhado para o Hospital de Base. O zelador deu entrada na unidade hospitalar convulsionando, com graves contusões na cabeça e diagnóstico de traumatismo cranioencefálico (TCE).

Moradores da área relatam que a possível motivação do crime estaria relacionada a uma vingança, uma vez que o zelador repreendia as pessoas em situação de rua no local e demandava que se retirassem de lá em razão do barulho que causavam.

Um segurança da área comercial informou que o possível autor dos fatos tinha aproximadamente 1,70m de altura, pele parda, trajava jaqueta camuflada do exército, calça jeans e sandália. Ele relata que tentou perseguir o agressor, mas não conseguiu alcançá-lo. Até o momento, ele ainda não foi identificado.

A PMDF segue na apuração do caso, que foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Segundo a Polícia Civil (PCDF), "até o momento, não há novas atualizações. As investigações seguem em andamento".

