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Tentativa de homicídio

"Muito grave, mas tem chance de sobreviver", diz cunhado de zelador espancado

Vanderlei Souza Lima, 53, foi espancado por um homem em situação de rua na madrugada desta sexta-feira (7/8), na CLN 314. Segundo o cunhado, ele continua internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base

Crime foi na Comercial da 314 Norte, debaixo do Bloco A - (crédito: Material cedido ao Correio)
Crime foi na Comercial da 314 Norte, debaixo do Bloco A - (crédito: Material cedido ao Correio)

Vanderlei Souza Lima, zelador que foi espancado na Asa Norte na madrugada desta sexta-feira (7/8), continua internado em estado grave, mas estável, no Hospital de Base. Segundo o cunhado, Jônatas dos Santos Reis, o homem de 53 anos passou por uma cirurgia para descomprimir o cérebro e estancar a hemorragia e continua entubado.

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Ainda de acordo com o familiar, a esposa de Vanderlei ficou “um pouco menos aflita” após visitar o marido na UTI. “Os médicos disseram que o caso é muito grave, mas que ele tem chance de sobreviver”, afirmou o cunhado. O zelador ainda deve passar por outros procedimentos cirúrgicos.

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O caso

Por volta das 3h30 desta sexta (7), Vanderlei sofreu uma tentativa de homicídio nas proximidades da CLN 314, bloco A. O zelador foi espancado após um desentendimento com um homem em situação de rua, que o agrediu na região da cabeça múltiplas vezes com um pedaço de pau.

No local, Vanderlei foi atendido por uma equipe de resgate e encaminhado para o Hospital de Base. O zelador deu entrada na unidade hospitalar convulsionando, com graves contusões na cabeça e diagnóstico de traumatismo cranioencefálico (TCE).

Moradores da área relatam que a possível motivação do crime estaria relacionada a uma vingança, uma vez que o zelador repreendia as pessoas em situação de rua no local e demandava que se retirassem de lá em razão do barulho que causavam.

Um segurança da área comercial informou que o possível autor dos fatos tinha aproximadamente 1,70m de altura, pele parda, trajava jaqueta camuflada do exército, calça jeans e sandália. Ele relata que tentou perseguir o agressor, mas não conseguiu alcançá-lo. Até o momento, ele ainda não foi identificado.

A PMDF segue na apuração do caso, que foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Segundo a Polícia Civil (PCDF), "até o momento, não há novas atualizações. As investigações seguem em andamento".

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Davi Cruz* e Isabela Berrogain
postado em 08/08/2026 10:48 / atualizado em 09/08/2026 11:07
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