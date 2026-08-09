Celina cita DF 360 e reajuste a servidores ao responder sobre segurança

Diante do questionamento de um morador de Sobradinho sobre os planos de governo para o combate e a prevenção do feminicídio e de crimes violentos no Distrito Federal, a governadora Celina Leão (PP) adotou um tom enfático no debate da Band. Ela utilizou o tempo de resposta para defender os indicadores de sua gestão, destacar investimentos na área de segurança pública e refutar críticas de adversários políticos.

"É importante colocar aqui uma informação sobre segurança pública, porque é um tema que nos orgulha muito. Enquanto eu estava agora como governadora, que sou governadora há quatro meses, eles atacam a governadora de quatro meses como se ela fosse governadora há oito anos, como foi o governador Ibaneis. Isso é um desrespeito com a história e com a biografia de uma mulher. Mas eu quero falar sobre segurança pública."

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A governadora apresentou dados para sustentação do balanço de seu governo e citou a implementação de tecnologias de monitoramento e a valorização das forças policiais. "Quando eu estava agora como governadora, na minha gestão, nos quatro meses, foi que nós alcançamos o primeiro lugar na segurança pública do Brasil. Nós instalamos um programa que chama 360 graus. Nós temos mais de 15 mil câmeras monitorando o Distrito Federal. Nós somos o Estado menos letal. O governo Ibaneis, que eles tanto criticam, foi onde teve a maior nomeação de segurança pública da história. Foi o maior reajuste aos servidores da segurança pública da história também. Só não foi maior porque o governo federal não aceitou a proposta que nós encaminhamos de reajuste."

Além do tema central da segurança pública, Celina expandiu o balanço de governo para áreas sociais, mobilidade e infraestrutura, elencando avanços na educação infantil, obras de transporte e saúde. "Tanto falam os nossos adversários, que tanto falam em servidor público e desmentindo a história sobre o BRB, que não poderia nomear servidor público... eu não só nomeei como reequilibrei as contas, podendo até fazer já novos concursos, editais de concursos. Então, há aqui uma falta de verdade nesse debate. Creches: nós zeramos a fila de creches, 26 mil crianças, fila que foi deixada no governo [Agnelo] e no governo do Rollemberg. Infraestrutura: falar que não teve infraestrutura no governo do Ibaneis, até os adversários têm que reconhecer. Túnel Rei Pelé, mais de 6 mil obras."

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Ao encerrar, a governadora contrapôs as promessas da oposição às ações já em andamento, detalhando investimentos em mobilidade urbana e a expansão da rede hospitalar. "Agora, sobre as ordens de serviço que foram dadas, que o candidato Arruda fala, todas sobre túnel e sobre o metrô, essas ordens de serviço... inclusive, nós já estamos com R$ 40 milhões já investidos na expansão do metrô de Ceilândia. Ali, nós temos também, já assinamos o estudo de viabilidade técnica do metrô para o Gama e para a Santa Maria. Parece que eles leram, né? O que nós estamos fazendo agora no nosso governo, pra falar o que eles vão fazer. Os hospitais serão sete hospitais, que já estão assinadas inclusive as ordens de serviço"