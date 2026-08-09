Celina e Paula Belmonte travam duelo por pauta feminina no debate

A pré-candidata tucana acusou Celina de omissão em um momento crítico de sua atuação no Legislativo local e questionou a efetividade do discurso de solidariedade feminina na prática política - (crédito: Mari Campos)

O debate entre as candidatas ao Governo do Distrito Federal ganhou contornos de forte confrontação direta no bloco destinado a temas livres, quando a pauta da representatividade feminina colocou em lados opostos a governadora Celina Leão (PP) e a pré-candidata Paula Belmonte (PSDB). O confronto, que começou com um questionamento sobre os desafios das mulheres no ambiente político, rapidamente descambou para acusações mútuas sobre falta de apoio institucional, falhas na proteção à mulher e disputa pelo eleitorado feminino na capital.

Ao abrir o bloco de perguntas, Celina Leão direcionou seu questionamento à adversária do PSDB em um tom amigável sobre as dificuldades enfrentadas na trajetória pública: "Gostaria de fazer a minha pergunta, em homenagem às nossas mulheres, candidata Paula Belmonte. Gostaria de fazer a minha pergunta, ela fala um pouco sobre as dificuldades do que é ser mulher na política, quais são os desafios, qual foi a sua atuação à frente da Procuradoria da Mulher no DF? Por favor."

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A resposta de Belmonte, contudo, alterou imediatamente o clima do embate. A pré-candidata tucana acusou Celina de omissão em um momento crítico de sua atuação no Legislativo local e questionou a efetividade do discurso de solidariedade feminina na prática política. "Nós precisamos de mulheres que ajudem as outras mulheres. Nós não podemos só falar de leis feitas pelo Congresso Nacional, porque nós participamos juntas. Juntas de uma frente da Secretaria da Mulher como deputadas federais e foram eleitas várias leis, 84 leis se eu não me engano, mas não adianta nós colocarmos leis em vigor se nós não temos a realidade do apoio feminino. E nós aqui vamos apoiar as mulheres nos centros de saúde, mas principalmente fazendo que nós tenhamos mulheres candidatas, mas mulheres eleitas."

Na réplica, Celina Leão rebateu as críticas retratando as ações de seu governo na criação de redes de proteção e programas de amparo às vítimas de violência no Distrito Federal: "Nós apoiamos várias mulheres no Distrito Federal com vários programas. Órfãos do Feminicídio foi o primeiro Estado que teve esse programa aqui no Distrito Federal. Fomos nós que criamos. Nós temos auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência. Também fomos nós que criamos. Nós temos o programa Viva Flor. E nós não perdemos nenhuma mulher até agora que está debaixo desse programa. E nós aumentamos em 1000% o investimento."

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Antes do encerramento do tempo, Paula Belmonte retrucou de forma incisiva ao afirmar que "o que a gente precisa é de realização e a senhora não realizou", direcionando sua fala diretamente às eleitoras. Em sua tréplica final, Celina Leão buscou se afastar da sombra do titular do executivo, o ex-governador Ibaneis Rocha, e defendeu seu histórico parlamentar e executivo frente ao eleitorado: "Não é fácil estar na posição que eu estou, não é fácil ser governadora, não é fácil estar como mulher na política. Tem uma coisa que eu tenho orgulho, é da minha história, porque a minha história tem a presença de mulheres, eu transformei a vida de milhares, fui coordenadora da bancada feminina, deixei 81 leis para as mulheres do Brasil. Aquela mulher que está em casa me escutando, ela sabe disso, porque elas conhecem a minha história"