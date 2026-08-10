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ACIDENTE

Veículo bate contra poste no Altiplano Leste e trecho fica sem energia

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima não sofreu ferimentos após a colisão

Colisão de veículo com poste causa transtorno a região - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão de veículo com poste causa transtorno a região - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motorista colidiu o veículo, de cor branca, contra um poste de iluminação na região do Altiplano Leste, próximo a fazenda Hibisco, que ficou sem energia após a colisão. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o local da batida e encaminhou três viaturas de socorro.

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O caso ocorreu neste domingo (9/8), por volta das 19h. Após chegarem no trecho, onde ocorreu o acidente, os militares verificaram a situação do condutor. A vítima passou por avaliação, e, segundo os socorristas, não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local para prestar apoio aos bombeiros. A Neoenergia Brasília também foi acionado para realizar os serviços de reparo e manutenção dos danos causado pela batida. Não há informações

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 10/08/2026 08:22
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