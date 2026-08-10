Veículo bate contra poste no Altiplano Leste e trecho fica sem energia

Um motorista colidiu o veículo, de cor branca, contra um poste de iluminação na região do Altiplano Leste, próximo a fazenda Hibisco, que ficou sem energia após a colisão. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o local da batida e encaminhou três viaturas de socorro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O caso ocorreu neste domingo (9/8), por volta das 19h. Após chegarem no trecho, onde ocorreu o acidente, os militares verificaram a situação do condutor. A vítima passou por avaliação, e, segundo os socorristas, não sofreu ferimentos.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local para prestar apoio aos bombeiros. A Neoenergia Brasília também foi acionado para realizar os serviços de reparo e manutenção dos danos causado pela batida. Não há informações
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
%MCEPASTEBIN%